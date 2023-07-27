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Як вивести гроші з Payoneer на картку monobank – покрокова інструкція

27 Липня 2023, 11:02
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
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Джерело: Unsplash

Payoneer — зручна платіжна система, якою зазвичай користуються фрилансери, аби отримувати оплату за свою роботу.

Серед компаній, які працюють з Payoneer є Google AdSense, Freelancer.com і Upwork.com. Крім того, платіжна система підключена до маркетплейсів Wish, Amazon та eBay.

Як вивести гроші з Payoneer на картку monobank – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Переказуємо гроші з Payoneer на monobank – інструкція

В Україні виведення коштів з Payoneer на картку monobank вважається одним із найзручніших та найдоступніших способів.

Оскільки рахунок Payoneer доларовий, то, щоб отримати валюту, потрібно відкрити віртуальну доларову картку в додатку monobank.

Після цього ви зможете надіслати гроші з доларової на гривневу картку (гроші автоматично конвертуються).

Далі усе просто. Payoneer створили пряму інтеграцію, що дозволяє клієнтам зайти в платіжну систему просто з додатка monobank. Для цього:

  • Перейдіть в мобільний додаток monobank.
  • На головній сторінці натисніть Поповнити свою картку.

Monobank

  • Серед варіантів оберіть Payoneer.

Monobank

  • Увійдіть у свій акаунт Payoneer – для цього введіть логін та пароль.

Monobank

  • На екрані вкажіть суму, яку хочете перевести на monobank. Зверніть увагу, що розмір комісії зазвичай – 2%.
  • Натисніть кнопку Відправити та очікуйте зарахування.

Через кілька годин можна перевіряти свій рахунок monobank – на ньому вже мають бути переказані кошти.

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