Payoneer — удобная платежная система, которой обычно пользуются фрилансеры, чтобы получать оплату за свою работу.

Среди компаний, работающих с Payoneer, есть Google AdSense, Freelancer.com и Upwork.com. Кроме того, платежная система подключена к маркетплейсам Wish, Amazon и eBay.

Как вывести деньги с Payoneer на карту monobank — далее в материале Фактов ICTV.

Переводим деньги с Payoneer на monobank — инструкция

В Украине вывод средств с Payoneer на карту monobank считается одним из самых удобных и доступных.

Поскольку счет Payoneer долларовый, то, чтобы получить валюту, нужно открыть виртуальную долларовую карту в приложении monobank.

После этого вы сможете отправить деньги с долларовой на гривневую карту (деньги автоматически конвертируются).

Дальше все просто. Payoneer создали прямую интеграцию, позволяющую клиентам зайти в платежную систему просто из приложения monobank. Для этого:

Перейдите в мобильное приложение monobank.

На главной странице нажмите Пополнить свою карту.

Среди вариантов выберите Payoneer.

Войдите в свою учетную запись Payoneer — для этого введите логин и пароль.

На экране укажите сумму, которую хотите перевести на monobank. Обратите внимание, что размер комиссии обычно составляет 2%.

Нажмите кнопку Отправить и ожидайте зачисления.

Через несколько часов можно проверять свой счет monobank — на нем уже должны быть ваши средства.