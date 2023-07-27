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Как вывести деньги с Payoneer на карту monobank – пошаговая инструкция

27 июля 2023, 11:02
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Телефон
Источник: Unsplash

Payoneer — удобная платежная система, которой обычно пользуются фрилансеры, чтобы получать оплату за свою работу.

Среди компаний, работающих с Payoneer, есть Google AdSense, Freelancer.com и Upwork.com. Кроме того, платежная система подключена к маркетплейсам Wish, Amazon и eBay.

Как вывести деньги с Payoneer на карту monobank — далее в материале Фактов ICTV.

Переводим деньги с Payoneer на monobank — инструкция

В Украине вывод средств с Payoneer на карту monobank считается одним из самых удобных и доступных.

Поскольку счет Payoneer долларовый, то, чтобы получить валюту, нужно открыть виртуальную долларовую карту в приложении monobank.

После этого вы сможете отправить деньги с долларовой на гривневую карту (деньги автоматически конвертируются).

Дальше все просто. Payoneer создали прямую интеграцию, позволяющую клиентам зайти в платежную систему просто из приложения monobank. Для этого:

  • Перейдите в мобильное приложение monobank.
  • На главной странице нажмите Пополнить свою карту.

Monobank

  • Среди вариантов выберите Payoneer.

Monobank

  • Войдите в свою учетную запись Payoneer — для этого введите логин и пароль.

Monobank

  • На экране укажите сумму, которую хотите перевести на monobank. Обратите внимание, что размер комиссии обычно составляет 2%.
  • Нажмите кнопку Отправить и ожидайте зачисления.

Через несколько часов можно проверять свой счет monobank — на нем уже должны быть ваши средства.

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