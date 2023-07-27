Payoneer — удобная платежная система, которой обычно пользуются фрилансеры, чтобы получать оплату за свою работу.
Среди компаний, работающих с Payoneer, есть Google AdSense, Freelancer.com и Upwork.com. Кроме того, платежная система подключена к маркетплейсам Wish, Amazon и eBay.
Как вывести деньги с Payoneer на карту monobank — далее в материале Фактов ICTV.
Переводим деньги с Payoneer на monobank — инструкция
В Украине вывод средств с Payoneer на карту monobank считается одним из самых удобных и доступных.
Поскольку счет Payoneer долларовый, то, чтобы получить валюту, нужно открыть виртуальную долларовую карту в приложении monobank.
После этого вы сможете отправить деньги с долларовой на гривневую карту (деньги автоматически конвертируются).
Дальше все просто. Payoneer создали прямую интеграцию, позволяющую клиентам зайти в платежную систему просто из приложения monobank. Для этого:
- Перейдите в мобильное приложение monobank.
- На главной странице нажмите Пополнить свою карту.
- Среди вариантов выберите Payoneer.
- Войдите в свою учетную запись Payoneer — для этого введите логин и пароль.
- На экране укажите сумму, которую хотите перевести на monobank. Обратите внимание, что размер комиссии обычно составляет 2%.
- Нажмите кнопку Отправить и ожидайте зачисления.
Через несколько часов можно проверять свой счет monobank — на нем уже должны быть ваши средства.