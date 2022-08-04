Якщо вимкнути геолокацію на своєму телефоні, програми та сервіси не матимуть доступу до інформації про ваше розташування.

Як вимкнути геолокацію на iPhone – читайте в нашому матеріалі.

Інструкція з вимкнення геолокації на iPhone

Перейдіть в Параметри на своєму iPhone. Перейдіть в пункт Приватність. Увімкніть Служби локації. Виберіть програму, а потім увімкніть або вимкніть Точна геопозиція.

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Крім того, у пункті Служба локації також можна увімкнути функцію Де iPhone та Локатор. Саме ці функції допоможуть знайти ваш пристрій у разі його втрати.

У пункті Служба локації натисніть кнопку Моє місце. Увімкніть Де iPhone та Локатор.

3. Також поставте галочку навпроти Поширювати геопозицію.