Якщо вимкнути геолокацію на своєму телефоні, програми та сервіси не матимуть доступу до інформації про ваше розташування.
Як вимкнути геолокацію на iPhone – читайте в нашому матеріалі.
Інструкція з вимкнення геолокації на iPhone
- Перейдіть в Параметри на своєму iPhone.
- Перейдіть в пункт Приватність.
- Увімкніть Служби локації.
- Виберіть програму, а потім увімкніть або вимкніть Точна геопозиція.
Зараз дивляться
Крім того, у пункті Служба локації також можна увімкнути функцію Де iPhone та Локатор. Саме ці функції допоможуть знайти ваш пристрій у разі його втрати.
- У пункті Служба локації натисніть кнопку Моє місце.
- Увімкніть Де iPhone та Локатор.
3. Також поставте галочку навпроти Поширювати геопозицію.
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