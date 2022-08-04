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Як вимкнути геолокацію на телефоні: інструкція для iPhone

4 Серпня 2022, 18:55
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як вимкнути геолокацію на телефоні: інструкція для iPhone
Джерело: Depositphotos

Якщо вимкнути геолокацію на своєму телефоні, програми та сервіси не матимуть доступу до інформації про ваше розташування.

Як вимкнути геолокацію на iPhone – читайте в нашому матеріалі.

Інструкція з вимкнення геолокації на iPhone

  1. Перейдіть в Параметри на своєму iPhone.
  2. Перейдіть в пункт Приватність.
  3. Увімкніть Служби локації.
  4. Виберіть програму, а потім увімкніть або вимкніть Точна геопозиція.

Зараз дивляться

Крім того, у пункті Служба локації також можна увімкнути функцію Де iPhone та Локатор. Саме ці функції допоможуть знайти ваш пристрій у разі його втрати.

  1. У пункті Служба локації натисніть кнопку Моє місце.
  2. Увімкніть Де iPhone та Локатор.

3. Також поставте галочку навпроти Поширювати геопозицію.

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