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Как выключить геолокацию на телефоне: инструкция для iPhone

4 августа 2022, 18:55
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как выключить геолокацию на телефоне: инструкция для iPhone
Источник: Depositphotos

Если вы отключите геолокацию на своем телефоне, приложения и сервисы не будут иметь доступа к информации о вашем местоположении.

Как выключить геолокацию на iPhone — читайте в нашем материале.

Инструкция по отключению геолокации на iPhone

  1. Перейдите в Настройки на своем iPhone.
  2. Перейдите в пункт Конфиденциальность.
  3. Включите Службы локации.
  4. Выберите приложение, а затем включите или выключите Точная геопозиция.

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Кроме того, в пункте Служба локации также можно включить функцию Где iPhone и Локатор. Именно эти функции помогут найти устройство в случае его утери.

  1. В пункте Служба локации нажмите кнопку Мое место.
  2. Включите Где iPhone и Локатор.

3. Также поставьте галочку напротив Распространять геопозицию.

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