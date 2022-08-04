Если вы отключите геолокацию на своем телефоне, приложения и сервисы не будут иметь доступа к информации о вашем местоположении.

Как выключить геолокацию на iPhone — читайте в нашем материале.

Инструкция по отключению геолокации на iPhone

Перейдите в Настройки на своем iPhone. Перейдите в пункт Конфиденциальность. Включите Службы локации. Выберите приложение, а затем включите или выключите Точная геопозиция.

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Кроме того, в пункте Служба локации также можно включить функцию Где iPhone и Локатор. Именно эти функции помогут найти устройство в случае его утери.

В пункте Служба локации нажмите кнопку Мое место. Включите Где iPhone и Локатор.

3. Также поставьте галочку напротив Распространять геопозицию.