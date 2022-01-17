Як встановити Windows 11 – інструкція

У вересні 2021 року компанія Microsoft випустила нову версію операційної системи Windows 11. У жовті того ж року система була доступна для користувачів.

Про те, як встановити Windows 11 на ваш комп’ютер, читайте у нашому матеріалі.

Способи встановлення Windows 11 на ПК

Аби встановити Windows 11 на комп’ютер, спочатку необхідно перевірити його сумісність з новою версією. Саме від цього буде залежати спосіб встановлення Windows 11.

Установлення через Параметри ПК

Якщо ваш комп’ютер сумісний з новою версією Microsoft, встановити її можна через Центр оновлення Windows, доступний на кожному ПК.

Зайдіть в Параметри та знайдіть там категорію Параметри та безпека. Ви потрапите в Центр оновлення Windows. Там побачите кнопку Встановити Windows 11.

Якщо ваш пристрій сумісний з Windows 11, але кнопки Встановити ще немає, не панікуйте. Оновлення до Windows 11 з’являється поступово, потрібно трішки почекати, поки і на вашому ПК буде доступна ця функція.

Встановлення через додаткові програми

Installation Assistant

Якщо не хочете чекати, поки оновлення з’явиться саме, можна встановити Windows 11 через офіційну програму Installation Assistant.

Зайдіть на сайт в категорії Завантаження програмного забезпечення. Оберіть та завантажте Помічник з інсталяції Windows 11.

3. Зайдіть в програму та стежте за підказками Помічника.

Зверніть увагу, аби скачати додаток, на вашому комп’ютері має бути 9 ГБ вільної пам’яті!

Як встановити Windows 11 на несумісний ПК

Якщо ваш комп’ютер старенький та не сумісний з новою версією Windows, не засмучуйтесь. Навіть на старий процесор можливо встановити Windows 11. Процес затяжний, але цілком можливий!

Крок 1

Зайдіть на офіційний сайт Microsoft та перейдіть у розділ Завантаження Windows 11.

Крок 2

У підпунктах оберіть опцію Завантаження образу диска Windows 11 (ISO). У меню, що випаде, натисніть Windows 11 (multi–edition ISO).

Крок 3

Тепер необхідно зайти в Редактор реєстру. Зробити це просто, затисніть дві клавіші Win+R та у вікні, що з’явиться, введіть regedit.

Крок 4

У лівій частині вікна знайдіть та відкрийте папку під назвою HKEY_LOCAL_MACHINE.

Крок 5

Створіть у папці параметр REG_DWORD, дайте йому ім’я – AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU та присвойте значення 1.

Крок 6

Коли ISO завантажиться, необхідно відкрити його за допомогою Провідника Windows. Перед вами відкриються різні папки, знайдіть та натисніть на setup.exe. Так розпочнеться інсталяція.

Windows 11 буде встановлено.

Проте будьте обережні, адже після встановлення нової версії операційної системи на комп’ютер, який не відповідає мінімальним вимогам, можуть початися проблеми у роботі пристрою.

Комп’ютер почне нестабільно працювати, певні функції будуть недоступні, а ОС не зможе оновлюватись. Тому подумайте двічі перед тим, як починати щось робити!