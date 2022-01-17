Как установить Windows 11 — инструкция

В сентябре 2021 года компания Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11. В октябре того же года система была доступна для пользователей.

О том, как установить Windows 11 на ваш компьютер, читайте в нашем материале.

Способы установки Windows 11 на ПК

Чтобы установить Windows 11 на компьютер, сначала необходимо проверить его совместимость с новой версией. Именно от этого будет зависеть способ установки Windows 11.

Установка через параметры ПК

Если ваш компьютер совместим с новой версией Microsoft, установить ее можно через Центр обновления Windows, доступный на каждом ПК.

Зайдите в Параметры и найдите там категорию Параметры и безопасность. Вы попадете в Центр обновления Windows. Там увидите кнопку Установить Windows 11.

Если ваше устройство совместимо с Windows 11, но кнопки Установить еще нет, не паникуйте. Обновление до Windows 11 появляется постепенно, нужно чуточку подождать, пока и на вашем ПК будет доступна эта функция.

Установка через дополнительные приложения

Installation Assistant

Если не хотите ждать, пока обновление появится само, можно установить Windows 11 через официальную программу Installation Assistant.

Зайдите на сайт Microsoft в категории Загрузки программного обеспечения. Выберите и загрузите Помощник по установке Windows 11.

3. Зайдите в программу и следите за подсказками помощника.

Обратите внимание, чтобы скачать приложение, на вашем компьютере должно быть 9 ГБ свободной памяти!

Как установить Windows 11 на несовместимый ПК

Если ваш компьютер старенький и не совместим с новой версией Windows, не расстраивайтесь. Даже на старый процессор возможно установить Windows 11. Процесс затяжной, но вполне возможный!

Шаг 1

Зайдите на официальный сайт Microsoft и перейдите в раздел Загрузки Windows 11.

Шаг 2

В подпунктах выберите опцию Загрузки образа диска Windows 11 (ISO). В выпадающем меню нажмите Windows 11 (multi-edition ISO).

Шаг 3

Теперь необходимо зайти в Редактор реестра. Сделать это просто, зажмите две клавиши Win+R и в появившемся окне введите regedit.

Шаг 4

В левой части окна найдите и откройте папку под названием HKEY_LOCAL_MACHINE.

Шаг 5

Создайте в папке параметр REG_DWORD, дайте ему имя – AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrcpu и задайте значение 1.

Шаг 6

Когда ISO загрузится, необходимо открыть его с помощью Проводника Windows. Перед вами откроются различные папки, найдите и нажмите на setup.exe. Так начнется инсталляция.

Windows 11 будет установлен.

Однако будьте осторожны, ведь после установки новой версии операционной системы на компьютер, который не соответствует минимальным требованиям, могут начаться проблемы в работе устройства.

Компьютер начнет нестабильно работать, определенные функции будут недоступны, а ОС не сможет обновляться. Поэтому подумайте дважды перед тем, как начинать что-то делать!