Как установить Windows 11 — инструкция

В сентябре 2021 года компания Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11. В октябре того же года система была доступна для пользователей.
О том, как установить Windows 11 на ваш компьютер, читайте в нашем материале.
Способы установки Windows 11 на ПК
Чтобы установить Windows 11 на компьютер, сначала необходимо проверить его совместимость с новой версией. Именно от этого будет зависеть способ установки Windows 11.
Установка через параметры ПК
Если ваш компьютер совместим с новой версией Microsoft, установить ее можно через Центр обновления Windows, доступный на каждом ПК.
- Зайдите в Параметры и найдите там категорию Параметры и безопасность.
- Вы попадете в Центр обновления Windows.
- Там увидите кнопку Установить Windows 11.
Если ваше устройство совместимо с Windows 11, но кнопки Установить еще нет, не паникуйте. Обновление до Windows 11 появляется постепенно, нужно чуточку подождать, пока и на вашем ПК будет доступна эта функция.
Установка через дополнительные приложения
Installation Assistant
Если не хотите ждать, пока обновление появится само, можно установить Windows 11 через официальную программу Installation Assistant.
- Зайдите на сайт Microsoft в категории Загрузки программного обеспечения.
- Выберите и загрузите Помощник по установке Windows 11.
3. Зайдите в программу и следите за подсказками помощника.
Обратите внимание, чтобы скачать приложение, на вашем компьютере должно быть 9 ГБ свободной памяти!
Как установить Windows 11 на несовместимый ПК
Если ваш компьютер старенький и не совместим с новой версией Windows, не расстраивайтесь. Даже на старый процессор возможно установить Windows 11. Процесс затяжной, но вполне возможный!
Шаг 1
Зайдите на официальный сайт Microsoft и перейдите в раздел Загрузки Windows 11.
Шаг 2
В подпунктах выберите опцию Загрузки образа диска Windows 11 (ISO). В выпадающем меню нажмите Windows 11 (multi-edition ISO).
Шаг 3
Теперь необходимо зайти в Редактор реестра. Сделать это просто, зажмите две клавиши Win+R и в появившемся окне введите regedit.
Шаг 4
В левой части окна найдите и откройте папку под названием HKEY_LOCAL_MACHINE.
Шаг 5
Создайте в папке параметр REG_DWORD, дайте ему имя – AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrcpu и задайте значение 1.
Шаг 6
Когда ISO загрузится, необходимо открыть его с помощью Проводника Windows. Перед вами откроются различные папки, найдите и нажмите на setup.exe. Так начнется инсталляция.
Windows 11 будет установлен.
Однако будьте осторожны, ведь после установки новой версии операционной системы на компьютер, который не соответствует минимальным требованиям, могут начаться проблемы в работе устройства.
Компьютер начнет нестабильно работать, определенные функции будут недоступны, а ОС не сможет обновляться. Поэтому подумайте дважды перед тем, как начинать что-то делать!