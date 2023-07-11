Із вересня минулого року в Україні почали тестувати нову систему інформування про надзвичайні ситуації. До цього залучили найбільших операторів мобільного зв’язку: Київстар, Vodafone та lifecell. Однак все частіше люди скаржаться на те, що такі звуки є доволі різкими та гучними.

Все ж, у ДСНС наполягають на тому, аби не вимикали такі сповіщення, бо вчасне попередження про небезпеку може врятувати вам життя. Особливо тим людям, які проживають в районах, де погано чути звук сирени. Як відключити сповіщення ДСНС на телефоні, якщо ви все ж наважилися це зробити, читайте в матеріалі.

Як відключити сповіщення ДСНС на телефоні та що відомо про нову систему

Оперативне інформування зараз працює завдяки технології Cell Broadcast. Це має значні переваги над SMS-інформуванням, адже таким чином повідомлення про небезпеку люди отримують швидше, а українці проінформовані в разі чого навіть тоді, коли звук на телефоні вимкнено.

Як відключити сповіщення ДСНС на Android: покрокова інструкція

Для того, щоб вимкнути сповіщення про надзвичайні ситуації на Android, скористайтеся простими кроками:

Зайдіть у Налаштування. Оберіть там Паролі та Безпека. В цьому розділі оберіть Сповіщення про надзвичайні події. Вимкніть опцію Тестові сповіщення.

Як відключити сповіщення ДСНС на iPhone

Для вимкнення системи сповіщення, власникам iOS потрібно зробити ще менше дій: