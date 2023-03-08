Після переходу на нові версії IOS власники Apple можуть зіткнутись із проблемами роботи приладу. Так, користувачі останніх версій IOS виявили, що на їхній iPhone перестали приходити сповіщення. Це може бути повʼязано з тим, що виробник замінив режим Не турбувати на функцію Зосередження. Проте можуть бути й інші причини.

Факти ICTV зібрали поради, що допоможуть вирішити цю проблему.

Не приходять сповіщення на iPhone: що робити

Перезавантажте свій смартфон

Часто проблеми з гаджетами від Apple можна вирішити за допомогою перезавантаження. Тому спершу спробуйте вимкнути та ввімкнути свій iPhone.

Зараз дивляться

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення

Це стосується як оновлення додатків, так і самої операційної системи.

Переглянути наявність оновлення програм можна в налаштуваннях вашого профілю в App Store. Оновлення операційної системи можна перевірити в Параметрах – Загальні – Оновлення ПЗ.

Перевірте параметри повідомлень у Налаштуваннях

Відкрийте програму Параметри. Зайдіть в налаштування потрібної програми та перейдіть до меню Сповіщення. Переконайтесь, що перемикач Дозволити сповіщення увімкнено.

Перевірте параметри в налаштуваннях саме програми

Деякі застосунки, як-от Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp тощо, мають власні налаштування сповіщень.

Відкрийте потрібний вам додаток. Зайдіть у вкладку Налаштування. Перейдіть до меню Сповіщення та перевірте звук повідомлень

Вимкніть Зосередження

Перейдіть в Параметри. Далі в меню Зосередження – та вимкніть.

Вимкніть Зосередження на всіх пристроях

Зосередження після IOS 15 повʼязує всі ваші операційні системи та пристрої. Таким чином, якщо на вашому iPhone увімкнений цей режим, то він буде активований і на вашому iPad чи Мac. Тому варто вимкнути синхронізацію пристроїв.

Перейдіть в Параметри – Зосередження – вимкніть синхронізацію пристроїв.

Відключення звіту сповіщень

Звіт сповіщень за розкладом також є новинкою, що зʼявилась від IOS 15. Якщо ваші сповіщення перестали приходити, її потрібно відключити.

Відкрийте Параметри та перейдіть в меню Сповіщення. Відключіть важіль у Звіті за розкладом.

Вимкніть режим енергозбереження

Опція для збільшення автономності смартфону інколи перешкоджає сповіщенням. Під час активації цього режиму ваш прилад зупиняє частину фонових процесів та скорочує частоту обміну даними з мережею.