С сентября прошлого года в Украине начали тестировать новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях. К этому привлекли крупнейших операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone и lifecell. Однако все чаще люди жалуются на то, что такие звуки довольно резкие и громкие.

Тем не менее в ГСЧС настаивают на том, чтобы не выключали такие уведомления, потому что своевременное предупреждение об опасности может спасти вам жизнь. Особенно тем людям, которые проживают в районах, где плохо слышен звук сирены. Как отключить уведомление ГСЧС на телефоне, если вы все же решились это сделать, читайте в материале.

Как отключить уведомление ГСЧС на телефоне и что известно о новой системе

Оперативное информирование сейчас работает благодаря технологии Cell Broadcast. Это имеет значительные преимущества над SMS-информированием, ведь таким образом уведомления об опасности люди получают быстрее, а украинцы проинформированы, в случае чего даже тогда, когда звук на телефоне выключен.

Как отключить уведомление ГСЧС на Android: пошаговая инструкция

Для того чтобы отключить уведомления о чрезвычайных ситуациях на Android, воспользуйтесь простыми шагами:

Зайдите в Настройки. Выберите Пароли и Безопасность. В этом разделе выберите Уведомления о происшествиях. Выключите опцию Тестовые оповещения.

Как отключить уведомление ГСЧС на iPhone

Для отключения системы оповещения, владельцам iOS требуется еще меньше действий: