QR-код – це двовимірний штрих-код, який дозволяє кодувати будь-яку інформацію – текст, вебпосилання, номер телефону та багато чого іншого.

QR-код візуально представлений у вигляді чорно-білого квадрату, який нагадує лабіринт. Винайдений цей код був близько 20 років тому в Японії.

Код може містити будь-яку текстову комбінацію, що складається з цифр і символів.

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Як самостійно та безкоштовно створити QR-код – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Корисні сервіси

QR-код може бути потрібний для безлічі сфер, адже у ньому можна закодувати будь-яку інформацію починаючи від текстів, закінчуючи простим номером телефону.

Створити власний QR-код можна вдома, крім того, сьогодні є безліч ресурсів та генераторів, які допоможуть зробити це безкоштовно.

Генератор QR-кодів – це інструмент, який допоможе вам швидко та легко створити власний, персоналізований QR-код.

Після створення код можете завантажити та прикріпити до свого сайту, лендінгу чи електронного листа, або роздрукувати та демонструвати його.

Websiteplanet

Це генератор QR-кодів, який допоможе швидко та легко створити власний. Вам необхідно буде вибрати, куди саме QR-код має спрямовувати користувачів – URL-адреса, номер телефону, текст чи місце проживання.

Після цього потрібно вказати свої дані та натиснути Генерувати QR-код. Після цього ви зможете завантажити його та активно використовувати.

Free-qr

Це сервіс, у якому можна не лише згенерувати власний код, а й вибрати його дизайн. Функціонал тут зручний та схожий на попередній.

Крім того, Free-qr дозволяє також вибирати розмір, висоту та фон вашого коду.

Рageloot

Щоб розпочати роботу на цьому сервісі, необхідно зареєструватися. Потім генератор пропонує обрати тип вашого QR-коду (посилання, текст, соцмережі тощо), далі можна обрати рамку, колір та тіло коду.

Насправді, варіантів дизайну дуже багато, тому можна створити особливий QR-код.

Останні крок – завантажити готовий код.

Qr.Codechimp

Цей сервіс мало відрізняється від своїх попередників. Функціонал легкий у використанні.

З цим генератором ви зможете створити лише код на посилання або текст, а от вибір дизайну та форм QR-кодів тут безмежний.

З цими генераторами кожен зможе створити індивідуальний QR-код, до того ж абсолютно безкоштовно.