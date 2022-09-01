QR-код – это двумерный штрих-код, который позволяет кодировать любую информацию – текст, веб-ссылки, номер телефона и многое другое.

QR-код визуально представлен в виде черно-белого квадрата, который напоминает лабиринт. Изобретен этот код был около 20 лет назад в Японии.

Код может содержать любую текстовую комбинацию, состоящую из цифр и символов.

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Как самостоятельно и бесплатно создать QR-код — смотрите в материале Фактов ICTV.

Полезные сервисы

QR-код может быть нужен для множества сфер, ведь в нем можно закодировать любую информацию начиная от текстов, заканчивая простым номером телефона.

Создать собственный QR-код можно дома, кроме того, сегодня есть множество ресурсов и генераторов, которые помогут сделать это бесплатно.

Генератор QR-кодов — это инструмент, который поможет вам быстро и легко создать собственный, персонализированный QR-код.

После создания код можете скачать и прикрепить к своему сайту, лендингу или электронному письму, или распечатать и демонстрировать его.

Websiteplanet

Это генератор QR-кодов, который поможет быстро и легко создать собственный. Вам необходимо будет выбрать, куда именно QR-код должен направлять пользователей — URL, номер телефона, текст или место жительства.

После этого нужно указать свои данные и нажать Генерировать QR-код. После этого вы сможете загрузить его и активно использовать.

Free-qr

Это сервис, в котором можно не только сгенерировать собственный код, но и выбрать его дизайн. Функционал здесь удобный и похож на предыдущий.

Кроме того, Free-qr позволяет также выбирать размер, высоту и фон вашего кода.

Рageloot

Чтобы начать работу на этом сервисе, необходимо зарегистрироваться. Затем генератор предлагает выбрать тип вашего QR-кода (ссылка, текст, соцсети и тому подобное), далее можно выбрать рамку, цвет и тело кода.

На самом деле, вариантов дизайна очень много, поэтому можно создать особый QR-код.

Последние шаг — скачать готовый код.

Qr.Codechimp

Данный сервис мало отличается от своих предшественников. Функционал легок в использовании.

С этим генератором вы сможете создать только код на ссылку или текст, а вот выбор дизайна и форм QR-кодов здесь безграничен.

С этими генераторами каждый сможет создать индивидуальный QR-код, к тому же совершенно бесплатно.