TikTok – одна з найбільших платформ для перегляду та завантаження відео. Через те, що у Tik-Tok немає офіційної партнерської програми, як у YouTube, то за перегляди сервіс не платить гроші (лише якщо ви не популярний блогер). Як підключити монетизацію в TikTok та на яких умовах це можна робити у 2023 році – читайте у матеріалі.

Як заробити на TikTok

Популярні блогери в TikTok заробляють шляхом комбінації потоків доходів, які можуть містити такі умови:

спонсорство;

збір коштів;

продаж товарів;

отримання подарунків.

Користувачі соцмережі можуть просувати продукти за допомогою партнерського посилання, щоб отримувати гроші безпосередньо від брендів. Заробляння грошей на TikTok також можливе для більших облікових записів за допомогою спеціальних фондів для авторів.

Якщо ви думаєте про те, щоб монетизувати власний обліковий запис, вам потрібно чітко позначити, що в мережу потрібно вкладати час, сили та ідеї в контент.

До того ж багато блогерів дедалі частіше говорять про те, що заробляти в TikTok набагато простіше, ніж в Інстаграм. Окрім цього мережа пропонує безкоштовне охоплення відео. Тобто будь-який ваш ролик може потрапити в рекомендації.

Як отримувати гроші на свій акаунт у TikTok

Способи отримання грошей залежить від вибраних методів монетизації контенту TikTok. Як правило, вам будуть платити через будь-яку програму, яку ви використовуєте для монетизації, краудфандингові сайти або платформи вашого інтернет-магазину (якщо ви продаєте товари).

Основні способи монетизації в TikTok