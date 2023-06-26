TikTok – одна з найбільших платформ для перегляду та завантаження відео. Через те, що у Tik-Tok немає офіційної партнерської програми, як у YouTube, то за перегляди сервіс не платить гроші (лише якщо ви не популярний блогер). Як підключити монетизацію в TikTok та на яких умовах це можна робити у 2023 році – читайте у матеріалі.
Як заробити на TikTok
Популярні блогери в TikTok заробляють шляхом комбінації потоків доходів, які можуть містити такі умови:
- спонсорство;
- збір коштів;
- продаж товарів;
- отримання подарунків.
Користувачі соцмережі можуть просувати продукти за допомогою партнерського посилання, щоб отримувати гроші безпосередньо від брендів. Заробляння грошей на TikTok також можливе для більших облікових записів за допомогою спеціальних фондів для авторів.
Якщо ви думаєте про те, щоб монетизувати власний обліковий запис, вам потрібно чітко позначити, що в мережу потрібно вкладати час, сили та ідеї в контент.
До того ж багато блогерів дедалі частіше говорять про те, що заробляти в TikTok набагато простіше, ніж в Інстаграм. Окрім цього мережа пропонує безкоштовне охоплення відео. Тобто будь-який ваш ролик може потрапити в рекомендації.
Як отримувати гроші на свій акаунт у TikTok
Способи отримання грошей залежить від вибраних методів монетизації контенту TikTok. Як правило, вам будуть платити через будь-яку програму, яку ви використовуєте для монетизації, краудфандингові сайти або платформи вашого інтернет-магазину (якщо ви продаєте товари).
Основні способи монетизації в TikTok
- Подарунки від підписників. Таке часто практикують блогери у прямих ефірах. Їх можна проводити різні теми. Глядачам подобаються стриманість, розмови, відповіді на запитання. Людина дивиться контент і може зробити автору подарунок. Їх потім обмінюють за реальні гроші.
- Співпраця. Якщо ви вже маєте аудиторію від 10 тис. підписників, є ймовірність, що вас запросять до співпраці різні бренди. За допомогою них можна робити приховану рекламу, продавати товари та отримувати дохід з використанням челенджів та популярних хештегів.
- Продаж своїх послуг чи продукції. Про свою продукцію або товари можна знімати ролики (це і є безкоштовною рекламою на платформі).
- Реклама блогерів-новачків. Менш популярні автори часто платять за рекламу більш просунутим.
- Зробіть передплату фанатам. Наприклад, можна використовувати Patreon. Краудфандинг працює для великих проєктів, а чайові – найпростіший спосіб швидко зібрати кошти. Недорога підписка, скажімо, за один долар в місяць, легко може бути продана одному відданому шанувальнику.