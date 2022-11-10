Додатками та сервісами для прослуховування музики користується кожен. Єдина умова – стабільне підключення до мережі.

В години, коли українцям вимикають світло, припиняє працювати не лише Wi-Fi, а й значно уповільнюється робота мобільного інтернету.

Як слухати музику без інтернету та які додатки дозволяють завантажувати улюблені пісні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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YouTube Music

Цей сервіс надає користувачам доступ до великої колекції музики. Тут можна знайти пісню будь-якого виконавця, а також переглянути кліп.

Користувачі, які мають підписку YouTube Music Premium, можуть дивитися відео без реклами, відтворювати композиції у фоновому режимі та офлайн.

Завантаження пісень відбувається автоматично, з огляду на ті композиції, які ви слухаєте найчастіше. Також ви можете самостійно завантажувати улюблені пісні та альбоми виконавців.

Переглянути свій офлайн-мікс можна в розділі Бібліотека – Завантаження.

Ціна підписки на YouTube Music Premium залежить від тарифів:

індивідуальний тариф – 99 грн/місяць;

– 99 грн/місяць; сімейний доступ – 149 грн/місяць.

Завантажити на Android та іOS.

Google Play Music

Сервіс потокової музики для користувачів Android від компанії Google. З допомогою Play Music можна слухати всі файли, збережені на вашому пристрої, та завантажувити музику з бібліотеки додатку.

Також сервіс має службу Radio.

Play Music має багато корисних функцій і величезну бібліотеку музичних файлів різних жанрів.

Spotify

Щоби слухати музику офлайн за допомогою Spotify, потрібно оформити підписку Spotify Premium. З нею ви можете використовувати автономний режим для прослуховування пісень.

Сервіс завантажує і зберігає локальну копію файлу на вашому смартфоні. Таким чином можна зберігати до 3 333 треків. Додаток має ще тарифні плани Unlimited та Free, проте на них недоступне прослуховування музики офлайн.

Ціна підписки Spotify Premium – $4.99 на місяць. Перший місяць – безкоштовно.

Завантажити на Android та іOS.

SoundCloud

Це найбільше мережеве сховище музики, де ви можете знайти своїх улюблених виконавців та їхні композиції. Великий плюс SoundCloud – він безкоштовний.

Найкраще в додатку — можливість завантажувати будь-яку музику. Крім того, тут є вже готові музичні плейлисти, які можна слухати та завантажувати на пристрій.

Проте, щоб слухати музику без інтернету, потрібно оформити підписку SoundCloud Go. Після її оформлення ви зможете натискати на значок завантаження, і потім прослуховувати музику в офлайн-режимі.

Deezer

У цьому додатку можна знайти та прослухати будь-яку пісню, а також обрати улюблену радіостанцію.

Щоби слухати музику без інтернету, Deezer має функцію завантаження пісень для подальшого прослуховування. Також можна підписатися на виконавців, які вам подобаються.

Завантажити на Android та іOS.