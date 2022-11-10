Приложениями и сервисами для прослушивания музыки пользуется каждый. Единственное условие — стабильное подключение к сети.

В часы, когда украинцам выключают свет, прекращает работать не только Wi-Fi, но и значительно замедляется работа мобильного интернета.

Как слушать музыку без интернета и какие приложения позволяют загружать любимые песни — смотрите в материале Фактов ICTV.

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YouTube Music

Этот сервис предоставляет пользователям доступ к большой коллекции музыки. Здесь можно найти песню любого исполнителя, а также посмотреть клип.

Пользователи, которые имеют подписку YouTube Music Premium, могут смотреть видео без рекламы, воспроизводить композиции в фоновом режиме и офлайн.

Загрузка песен происходит автоматически, в зависимости от тех композиций, которые вы слушаете чаще всего. Также вы можете самостоятельно скачивать любимые песни и альбомы исполнителей.

Просмотреть свой офлайн-микс можно в разделе Библиотека — Загрузка.

Цена подписки на YouTube Music Premium зависит от тарифов:

индивидуальный тариф — 99 грн/месяц;

— 99 грн/месяц; семейный доступ — 149 грн/месяц.

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Google Play Music

Сервис потоковой музыки для пользователей Android от компании Google. С помощью Play Music можно слушать все файлы, сохраненные на вашем устройстве, и загружать музыку из библиотеки приложения.

Также сервис имеет службу Radio.

Play Music имеет много полезных функций и огромную библиотеку музыкальных файлов различных жанров.

Spotify

Чтобы слушать музыку офлайн с помощью Spotify, нужно оформить подписку Spotify Premium. С ней вы можете использовать автономный режим для прослушивания песен.

Сервис загружает и сохраняет локальную копию файла на вашем смартфоне. Таким путем можно хранить до 3 333 треков. Приложение имеет еще тарифные планы Unlimited и Free, однако на них автономного режима нет.

Цена подписки Spotify Premium — $4.99 в месяц. Первый месяц — бесплатно.

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SoundCloud

Это самое большое сетевое хранилище музыки, где вы можете найти своих любимых исполнителей и их композиции. Большой плюс SoundCloud — он бесплатный.

Лучшее в приложении — возможность скачивать любую музыку. Кроме того, здесь есть уже готовые музыкальные плейлисты, которые тоже можно слушать и загружать на устройство.

Но чтобы слушать музыку без интернета, нужно оформить подписку SoundCloud Go. После ее оформления вы сможете нажимать на значок загрузки, и затем прослушивать музыку в офлайн-режиме.

Deezer

В этом приложении можно найти и прослушать любую песню, а также выбрать любимую радиостанцию.

Чтобы слушать музыку без интернета, Deezer имеет функцию скачивания песен для последующего прослушивания. Также можно подписаться на исполнителей, которые вам нравятся.

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