Приложениями и сервисами для прослушивания музыки пользуется каждый. Единственное условие — стабильное подключение к сети.
В часы, когда украинцам выключают свет, прекращает работать не только Wi-Fi, но и значительно замедляется работа мобильного интернета.
Как слушать музыку без интернета и какие приложения позволяют загружать любимые песни — смотрите в материале Фактов ICTV.
YouTube Music
Этот сервис предоставляет пользователям доступ к большой коллекции музыки. Здесь можно найти песню любого исполнителя, а также посмотреть клип.
Пользователи, которые имеют подписку YouTube Music Premium, могут смотреть видео без рекламы, воспроизводить композиции в фоновом режиме и офлайн.
Загрузка песен происходит автоматически, в зависимости от тех композиций, которые вы слушаете чаще всего. Также вы можете самостоятельно скачивать любимые песни и альбомы исполнителей.
Просмотреть свой офлайн-микс можно в разделе Библиотека — Загрузка.
Цена подписки на YouTube Music Premium зависит от тарифов:
- индивидуальный тариф — 99 грн/месяц;
- семейный доступ — 149 грн/месяц.
Google Play Music
Сервис потоковой музыки для пользователей Android от компании Google. С помощью Play Music можно слушать все файлы, сохраненные на вашем устройстве, и загружать музыку из библиотеки приложения.
Также сервис имеет службу Radio.
Play Music имеет много полезных функций и огромную библиотеку музыкальных файлов различных жанров.
Spotify
Чтобы слушать музыку офлайн с помощью Spotify, нужно оформить подписку Spotify Premium. С ней вы можете использовать автономный режим для прослушивания песен.
Сервис загружает и сохраняет локальную копию файла на вашем смартфоне. Таким путем можно хранить до 3 333 треков. Приложение имеет еще тарифные планы Unlimited и Free, однако на них автономного режима нет.
Цена подписки Spotify Premium — $4.99 в месяц. Первый месяц — бесплатно.
SoundCloud
Это самое большое сетевое хранилище музыки, где вы можете найти своих любимых исполнителей и их композиции. Большой плюс SoundCloud — он бесплатный.
Лучшее в приложении — возможность скачивать любую музыку. Кроме того, здесь есть уже готовые музыкальные плейлисты, которые тоже можно слушать и загружать на устройство.
Но чтобы слушать музыку без интернета, нужно оформить подписку SoundCloud Go. После ее оформления вы сможете нажимать на значок загрузки, и затем прослушивать музыку в офлайн-режиме.
Deezer
В этом приложении можно найти и прослушать любую песню, а также выбрать любимую радиостанцию.
Чтобы слушать музыку без интернета, Deezer имеет функцию скачивания песен для последующего прослушивания. Также можно подписаться на исполнителей, которые вам нравятся.