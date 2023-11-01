Способи створення посилання на допис у Telegram різняться залежно від того, на якому пристрої ви хочете це зробити. Як поділитися посиланням на пост у Telegram зі смартфона і з комп’ютера – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як створити посилання на свій профіль у Telegram
Посилання на Telegram-акаунт створюється досить просто. Для цього необхідно виконати кілька кроків у налаштуваннях застосунку:
- Запустити Telegram на своєму смартфоні або комп’ютері.
- Відкрити налаштування застосунку.
- Клікнути на пункт Ім’я користувача.
- Ввести нікнейм, що не зареєстрований іншими користувачами програми.
- Підтверити зміни, натиснувши кнопку Зберегти.
Після підтвердження під аватаром вашого профілю у Telegram відображатимуться номер мобільного телефону та посилання на акаунт у застосунку. Ім’я користувача дає змогу людям зв’язатися з вами в Telegram без номера телефону.
Створення посилання на Telegram у мобільній версії
Для того щоб отримати копію посилання на допис у публічній групі або Telegram -каналі зі смартфона, потрібно зробити таке:
- Відкрити той канал або чат, який вам потрібен.
- Натиснути на допис.
- Вибрати в контекстному меню Копіювати посилання.
Посилання на допис збережеться в буфері обміну. Після цього ви зможете ним скористатися так, як вважаєте за потрібне.
Створення посилання на Telegram у десктопній версії
Якщо ви вирішите скопіювати посилання на допис у Telegram з комп’ютера чи ноутбука, ваші дії трохи відрізнятимуться. Вам потрібно:
- Відкрити канал або групу, що вас цікавить.
- Клікнути на допис, яким ви хочете поділитися, правою кнопкою миші.
- Натиснути Копіювати посилання.
Важливо: згідно з політикою приватності, встановленою творцями месенджера, копіювати і ділитися посиланнями на дописами із закритих каналів, як і на повідомлення з особистого листування, не вийде. Під час спроби це зробити ви отримаєте попередження, що це повідомлення зможуть побачити лише учасники чату.