Способи створення посилання на допис у Telegram різняться залежно від того, на якому пристрої ви хочете це зробити. Як поділитися посиланням на пост у Telegram зі смартфона і з комп’ютера – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як створити посилання на свій профіль у Telegram

Посилання на Telegram-акаунт створюється досить просто. Для цього необхідно виконати кілька кроків у налаштуваннях застосунку:

Запустити Telegram на своєму смартфоні або комп’ютері. Відкрити налаштування застосунку. Клікнути на пункт Ім’я користувача. Ввести нікнейм, що не зареєстрований іншими користувачами програми. Підтверити зміни, натиснувши кнопку Зберегти.

Зараз дивляться

Після підтвердження під аватаром вашого профілю у Telegram відображатимуться номер мобільного телефону та посилання на акаунт у застосунку. Ім’я користувача дає змогу людям зв’язатися з вами в Telegram без номера телефону.

Створення посилання на Telegram у мобільній версії

Для того щоб отримати копію посилання на допис у публічній групі або Telegram -каналі зі смартфона, потрібно зробити таке:

Відкрити той канал або чат, який вам потрібен. Натиснути на допис. Вибрати в контекстному меню Копіювати посилання.

Посилання на допис збережеться в буфері обміну. Після цього ви зможете ним скористатися так, як вважаєте за потрібне.

Створення посилання на Telegram у десктопній версії

Якщо ви вирішите скопіювати посилання на допис у Telegram з комп’ютера чи ноутбука, ваші дії трохи відрізнятимуться. Вам потрібно:

Відкрити канал або групу, що вас цікавить. Клікнути на допис, яким ви хочете поділитися, правою кнопкою миші. Натиснути Копіювати посилання.

Важливо: згідно з політикою приватності, встановленою творцями месенджера, копіювати і ділитися посиланнями на дописами із закритих каналів, як і на повідомлення з особистого листування, не вийде. Під час спроби це зробити ви отримаєте попередження, що це повідомлення зможуть побачити лише учасники чату.