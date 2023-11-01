Способы создания ссылки на сообщение в Telegram различаются в зависимости от того, на каком устройстве вы хотите это сделать. Как поделиться ссылкой на пост в Telegram со смартфона и с компьютера – читайте в материале Фактов ICTV.

Как создать ссылку на свой профиль в Telegram

Ссылка на Telegram-аккаунт создается достаточно просто. Для этого необходимо выполнить несколько шагов в настройках приложения:

Запустите Telegram на своем смартфоне или компьютере. Откройте настройки приложения. Нажмите Имя пользователя. Введите никнейм, не зарегистрированный другими пользователями программы. Подтвердите изменения, нажав кнопку Сохранить.

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После подтверждения под аватаром вашего профиля в Telegram отобразятся номер мобильного телефона и ссылка на аккаунт в приложении. Имя пользователя позволяет людям связаться с вами в Telegram без номера телефона.

Создание ссылки на Telegram в мобильной версии

Для того чтобы получить копию ссылки на пост в публичной группе или Telegram-канале со смартфона, нужно сделать следующее:

Открыть тот канал или чат, который вам нужен. Нажать на сообщение. Выбрать в контекстном меню Копировать ссылку .

Ссылка на пост сохранится в буфере обмена. После этого вы сможете ей воспользоваться так, как считаете нужным.

Создание ссылки на Telegram в десктопной версии

Если вы решите скопировать ссылку на сообщение в Telegram с компьютера или ноутбука, ваши действия будут немного отличаться. Вам нужно:

Открыть интересующий вас канал или группу. Кликнуть на посте, которым вы хотите поделиться, правой кнопкой мыши. Нажать Копировать ссылку .

Важно: согласно политике приватности, установленной создателями мессенджера, копировать и делиться ссылками на посты из закрытых каналов, как и на сообщения из личной переписки не получится. При попытке это сделать вы получите предупреждение, что данное сообщение смогут увидеть лишь участники чата.