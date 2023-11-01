Способы создания ссылки на сообщение в Telegram различаются в зависимости от того, на каком устройстве вы хотите это сделать. Как поделиться ссылкой на пост в Telegram со смартфона и с компьютера – читайте в материале Фактов ICTV.
Как создать ссылку на свой профиль в Telegram
Ссылка на Telegram-аккаунт создается достаточно просто. Для этого необходимо выполнить несколько шагов в настройках приложения:
- Запустите Telegram на своем смартфоне или компьютере.
- Откройте настройки приложения.
- Нажмите Имя пользователя.
- Введите никнейм, не зарегистрированный другими пользователями программы.
- Подтвердите изменения, нажав кнопку Сохранить.
После подтверждения под аватаром вашего профиля в Telegram отобразятся номер мобильного телефона и ссылка на аккаунт в приложении. Имя пользователя позволяет людям связаться с вами в Telegram без номера телефона.
Создание ссылки на Telegram в мобильной версии
Для того чтобы получить копию ссылки на пост в публичной группе или Telegram-канале со смартфона, нужно сделать следующее:
- Открыть тот канал или чат, который вам нужен.
- Нажать на сообщение.
- Выбрать в контекстном меню Копировать ссылку.
Ссылка на пост сохранится в буфере обмена. После этого вы сможете ей воспользоваться так, как считаете нужным.
Создание ссылки на Telegram в десктопной версии
Если вы решите скопировать ссылку на сообщение в Telegram с компьютера или ноутбука, ваши действия будут немного отличаться. Вам нужно:
- Открыть интересующий вас канал или группу.
- Кликнуть на посте, которым вы хотите поделиться, правой кнопкой мыши.
- Нажать Копировать ссылку.
Важно: согласно политике приватности, установленной создателями мессенджера, копировать и делиться ссылками на посты из закрытых каналов, как и на сообщения из личной переписки не получится. При попытке это сделать вы получите предупреждение, что данное сообщение смогут увидеть лишь участники чата.