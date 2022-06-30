Наші смартфони постійно піддаються різноманітним нападам. Ми, як користувачі, цього не помічаємо. Проте коли на телефоні оселяється вірус – проблема стає доволі помітною.

Не варто відразу звертатися до спеціалістів. Позбутися вірусів на телефоні можна власноруч. Як видалити вірус з телефону – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Головні ознаки наявності вірусів

Коли у вашому смартфоні оселяється вірус, це майже завжди стає помітно. Телефон починає повільно працювати, не завантажувати програми або вимикатися без причини. До головних ознак можна віднести:

Зараз дивляться

телефон швидко нагрівається, навіть без активного користування;

батарея швидко сідає;

повільний запуск застосунків;

на екрані постійно з’являються рекламні оголошення;

приходять повідомлення про виявлення шкідливого ПЗ;

не завантажуються додатки, особливо антивірусні;

телефон вимикається та вмикається без причини;

проблеми з запуском деяких додатків, особливо антивіруса.

Якщо останнім часом ви помічаєте такі проблеми, ймовірно, у вашому телефоні засів шкідливий вірус.

Як видалити вірус з телефону

Аби позбутися усіх вірусів можна скористатись кількома способами. Обирайте, який вам зручніший.

За допомогою безпечного режиму смартфону

Безпечний режим може вирішити не лише проблеми з вірусами, а й багато іншого. Аби активувати його:

затисніть кнопку Виключення телефону та тримайте допоки не з’явиться меню;

серед запропонованих варіантів виберіть Безпечний режим ;

; перейдіть в Налаштування – Безпека ;

; там оберіть пункт Адміністратори пристрою ;

; зніміть галочки з усіх додатків.

Якщо помітили підозрілий додаток – сміливо видаляйте його. Можливо, це і є корінь проблеми.

Через спеціальні додатки

Сьогодні існують безліч антивірусних програм, які допоможуть впоратися з небажаним вірусом. Аби видалити шкідника:

скачайте та зайдіть в антивірусний додаток;

натисніть кнопку Сканувати – вона повинна бути у будь-яких застосунках такого типу;

дочекайтеся результатів перевірки.

Програма має виявити вірус та запропонувати позбутися його.

Ці способи підійдуть не для серйозних вірусів, якщо проблема складніша скористайтеся наступними варіантами.

Скиньте телефон на заводські налаштування

Спосіб доволі ризикований, адже разом з вірусами можна видалити й особисті файли та необхідні дані. Скинувши телефон на заводські налаштування, ви повернете його до стану, який був під купівлі.

Якщо все-таки вирішили діяти, вам необхідно:

відкрити Налаштування;

перейти у розділ Відновлення та скидання ;

; оберіть пункт Скинути дані.

Пам’ять вашого пристрою повністю очиститься, разом з нею підуть і віруси. Процес може зайняти трохи часу, телефон має повністю очиститись та оновитись.

Якщо ж вірус пробрався глибоко в операційну систему, і проблема не була усунута, слід звернутися до спеціалістів. Вони перепрошиють смартфон.