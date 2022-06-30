Наши смартфоны постоянно подвергаются разнообразным нападениям. Мы, как пользователи, этого не замечаем. Но когда на телефоне поселяется вирус — проблема становится довольно заметной.

Не стоит сразу обращаться к специалистам. Избавиться от вирусов на телефоне можно собственноручно. Как удалить вирус с телефона — читайте в материале Фактов ICTV.

Главные признаки наличия вирусов

Когда в вашем смартфоне поселяется вирус, это почти всегда становится заметно.

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Телефон начинает медленно работать, не загружать приложения или выключаться без причины. К главным признакам можно отнеси:

телефон быстро нагревается, даже без активного пользования;

батарея быстро садится;

медленный запуск приложений;

на экране постоянно появляются рекламные объявления;

приходят сообщения об обнаружении вредоносного ПО;

не загружаются приложения, особенно антивирусные;

телефон выключается и включается без причины;

проблемы с запуском некоторых приложений, особенно антивируса.

Если в последнее время вы замечаете такие проблемы, вероятно, в вашем телефоне засел вредоносный вирус.

Как удалить вирус с телефона

Чтобы избавиться от всех вирусов, можно воспользоваться несколькими способами. Выбирайте, какой вам удобнее.

С помощью безопасного режима смартфона

Безопасный режим может решить не только проблемы с вирусами, но и многое другое. Чтобы активировать его:

зажмите кнопку выключения телефона и держите, пока не появится меню;

среди предложенных вариантов выберите Безопасный режим ;

; перейдите в Настройки — Безопасность ;

— ; там выберите пункт Администраторы устройства ;

; снимите галочки со всех приложений.

Если заметили подозрительное приложение — смело удаляйте его. Возможно, это и есть корень проблемы.

Через специальные приложения

Сегодня существует множество антивирусных программ, которые помогут справиться с нежелательным вирусом. Чтобы удалить вредителя:

скачайте и зайдите в антивирусное приложение;

нажмите кнопку Сканировать — она должна быть в любых приложениях такого типа;

— она должна быть в любых приложениях такого типа; дождитесь результатов проверки.

Программа должна выявить вирус и предложить избавиться от него.

Эти способы подойдут не для серьезных вирусов, если проблема сложнее, воспользуйтесь следующим вариантом.

Сбросьте телефон на заводские настройки

Способ довольно рискованный, ведь вместе с вирусами можно удалить и личные файлы и необходимые данные. Сбросив телефон на заводские настройки, вы вернете его к состоянию, которое было при покупке.

Если все-таки решили действовать, вам необходимо:

открыть Настройки ;

; перейти в раздел Восстановление и сброс ;

; выберите пункт Сбросить данные.

Память вашего устройства полностью очистится, вместе с ней уйдут и вирусы. Процесс может занять немного времени, телефон должен полностью очиститься и обновиться.

Если же вирус пробрался глубоко в операционную систему, и проблема не была устранена, следует обратиться к специалистам. Они перепрошьют смартфон.