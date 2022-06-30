Наши смартфоны постоянно подвергаются разнообразным нападениям. Мы, как пользователи, этого не замечаем. Но когда на телефоне поселяется вирус — проблема становится довольно заметной.
Не стоит сразу обращаться к специалистам. Избавиться от вирусов на телефоне можно собственноручно. Как удалить вирус с телефона — читайте в материале Фактов ICTV.
Главные признаки наличия вирусов
Когда в вашем смартфоне поселяется вирус, это почти всегда становится заметно.
Телефон начинает медленно работать, не загружать приложения или выключаться без причины. К главным признакам можно отнеси:
- телефон быстро нагревается, даже без активного пользования;
- батарея быстро садится;
- медленный запуск приложений;
- на экране постоянно появляются рекламные объявления;
- приходят сообщения об обнаружении вредоносного ПО;
- не загружаются приложения, особенно антивирусные;
- телефон выключается и включается без причины;
- проблемы с запуском некоторых приложений, особенно антивируса.
Если в последнее время вы замечаете такие проблемы, вероятно, в вашем телефоне засел вредоносный вирус.
Как удалить вирус с телефона
Чтобы избавиться от всех вирусов, можно воспользоваться несколькими способами. Выбирайте, какой вам удобнее.
С помощью безопасного режима смартфона
Безопасный режим может решить не только проблемы с вирусами, но и многое другое. Чтобы активировать его:
- зажмите кнопку выключения телефона и держите, пока не появится меню;
- среди предложенных вариантов выберите Безопасный режим;
- перейдите в Настройки — Безопасность;
- там выберите пункт Администраторы устройства;
- снимите галочки со всех приложений.
Если заметили подозрительное приложение — смело удаляйте его. Возможно, это и есть корень проблемы.
Через специальные приложения
Сегодня существует множество антивирусных программ, которые помогут справиться с нежелательным вирусом. Чтобы удалить вредителя:
- скачайте и зайдите в антивирусное приложение;
- нажмите кнопку Сканировать — она должна быть в любых приложениях такого типа;
- дождитесь результатов проверки.
Программа должна выявить вирус и предложить избавиться от него.
Эти способы подойдут не для серьезных вирусов, если проблема сложнее, воспользуйтесь следующим вариантом.
Сбросьте телефон на заводские настройки
Способ довольно рискованный, ведь вместе с вирусами можно удалить и личные файлы и необходимые данные. Сбросив телефон на заводские настройки, вы вернете его к состоянию, которое было при покупке.
Если все-таки решили действовать, вам необходимо:
- открыть Настройки;
- перейти в раздел Восстановление и сброс;
- выберите пункт Сбросить данные.
Память вашего устройства полностью очистится, вместе с ней уйдут и вирусы. Процесс может занять немного времени, телефон должен полностью очиститься и обновиться.
Если же вирус пробрался глубоко в операционную систему, и проблема не была устранена, следует обратиться к специалистам. Они перепрошьют смартфон.