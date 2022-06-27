Якщо ви ніяк не можете запам’ятати свій номер телефону – не біда. Наш гаджет та мобільний оператор зберігає цю інформацію. Тому ви за лічені хвилини можете довідатись власний номер.

Як дізнатися свій номер телефону – читайте в нашому матеріалі.

За допомогою телефону

Для користувачів iPhone потрібно зайти в Налаштування — Телефон. Там ви знайдете рядок Мій номер. До речі, натиснувши на нього можна скорегувати номер.

Зараз дивляться

Або інший варіант:

зайдіть в Контакти;

першим у списку буде ваше ім’я – натисніть на нього;

перед собою побачите свій номер.

Користувачам Android необхідно зайти в Налаштування — SIM-карти і мобільні мережі — Налаштування SIM-карт. У системному меню відобразяться всі встановлені на пристрої номера телефонів.

Через USSD-запит

Це один з найлегших способів дізнатися власний мобільний номер. Просто наберіть комбінацію клавіш – *161# та натисніть кнопку виклику.

На екрані смартфону ви побачите інформацію, яка міститиме ваш номер телефону. До речі, деякі абоненти побачать також свій тарифний план та дату активації номеру.

Цей спосіб підходить для абонентів Київстар, lifecell і Vodafone.

За допомогою застосунків мобільних операторів

Довідатись свій номер можна і за допомогою мобільних додатків від операторів:

додаток My Vodafone – на головній сторінці під вашим фото є кнопка Мій номер ;

– на головній сторінці під вашим фото є кнопка ; Мій Київстар – перейдіть свій профіль, знайдіть та натисніть Мої номери;

– перейдіть свій профіль, знайдіть та натисніть Mій lifecell – послідовність дій незмінна – на головній сторінці профілю знайдіть категорію Мій номер.

Через гарячу лінію операторів

Якщо ви шукаєте, як перевірити свій номер телефону, на допомогу прийдуть гарячі лінії.

Київстар – 473;

lifecell – 5433;

Vodafone – 111.

Дочекайтеся зв’язку з живою людиною (а не роботом). Оператор пояснить вам, як перевірити свій номер.