Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини онлайн

При народженні дитини в Україні передбачена грошова допомога, що становить 41 280 грн та виплачується у декілька етапів. Її можна оформити на одного з батьків дитини чи опікунів, з якими вона проживає. На початку ви отримаєте одноразово 10 320 грн, залишки коштів будуть виплачені протягом наступних 36 місяців, розміром у 860 грн на місяць. Як оформити допомогу онлайн – далі у матеріалі.
Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини
- Потрібно зареєструватись чи авторизуватись на порталі електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням.
- Заповніть онлайн заяву та накладіть електронний підпис.
- Перевірте всі дані.
- Заповнена заява буде автоматично надіслана до органів соціального захисту.
Допомогу на дитину буде призначено не пізніше наступного дня після отримання органами соціального захисту заяви. Але є одна умова, заява повинна бути коректно заповнена.
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