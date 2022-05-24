Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини онлайн

При народженні дитини в Україні передбачена грошова допомога, що становить 41 280 грн та виплачується у декілька етапів. Її можна оформити на одного з батьків дитини чи опікунів, з якими вона проживає. На початку ви отримаєте одноразово 10 320 грн, залишки коштів будуть виплачені протягом наступних 36 місяців, розміром у 860 грн на місяць. Як оформити допомогу онлайн – далі у матеріалі.

Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини

Потрібно зареєструватись чи авторизуватись на порталі електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням Заповніть онлайн заяву та накладіть електронний підпис. Перевірте всі дані. Заповнена заява буде автоматично надіслана до органів соціального захисту.

Допомогу на дитину буде призначено не пізніше наступного дня після отримання органами соціального захисту заяви. Але є одна умова, заява повинна бути коректно заповнена.