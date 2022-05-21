Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії – інструкція

На порталі Дія можна подати заяву на припинення виплати щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ВПО (грошова допомога ВПО) для всієї сім’ї. Ця послуга буде доступна вам тільки якщо ви маєте статус ВПО та отримуєте грошову допомогу, а також маєте РНОКПП і КЕП. Заява подається за бажанням уповноваженого представника сім’ї.

Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в Дії за допомогою електронного підпису або BankID, або за посиланням Оберіть в меню Послуги потрібний пункт. Зверніть увагу, якщо ви не отримували грошової допомоги або не маєте статус ВПО Уважно перевірте коректність своїх даних у профілі користувача. Якщо потрібно, актуалізуйте їх. Ознайомтесь з даними попередньо поданої заяви на грошову допомогу ВПО. Якщо ви надішлете заяву, то грошова допомога не буде виплачена усім членам сім’ї, яких ви зазначили у попередній заяві на отримання допомоги чи статусу. Сформуйте заяву і все перевірте, накладіть електронний підпис і відправте заяву на розгляд у орган соціального захисту за місцем вашого проживання.

Подання заяви займає приблизно 10 хвилин. Рішення про припинення виплати допомоги ВПО ухвалюють протягом одного дня.