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Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії – інструкція

21 Травня 2022, 07:32
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії

На порталі Дія можна подати заяву на припинення виплати щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ВПО (грошова допомога ВПО) для всієї сім’ї. Ця послуга буде доступна вам тільки якщо ви маєте статус ВПО та отримуєте грошову допомогу, а також маєте РНОКПП і КЕП. Заява подається за бажанням уповноваженого представника сім’ї.

Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії

  1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в Дії за допомогою електронного підпису або BankID, або за посиланням.
  2. Оберіть в меню Послуги потрібний пункт. Зверніть увагу, якщо ви не отримували грошової допомоги або не маєте статус ВПО, така функція вам буде недоступна.
  3. Уважно перевірте коректність своїх даних у профілі користувача. Якщо потрібно, актуалізуйте їх.
  4. Ознайомтесь з даними попередньо поданої заяви на грошову допомогу ВПО. Якщо ви надішлете заяву, то грошова допомога не буде виплачена усім членам сім’ї, яких ви зазначили у попередній заяві на отримання допомоги чи статусу.
  5. Сформуйте заяву і все перевірте, накладіть електронний підпис і відправте заяву на розгляд у орган соціального захисту за місцем вашого проживання.

Подання заяви займає приблизно 10 хвилин. Рішення про припинення виплати допомоги ВПО ухвалюють протягом одного дня.

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