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Как подать заявление на выплаты пособия при рождении ребенка онлайн

24 мая 2022, 17:34
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Виплати при народженні дитини онлайн

При рождении ребенка в Украине предусмотрена денежная помощь, которая составляет 41 280 грн и выплачивается в несколько этапов. Ее можно оформить на одного из родителей ребенка или опекунов, с которыми он проживает. В начале вы получите единовременно 10 320 грн, остатки средств будут выплачены в течение следующих 36 месяцев, размером 860 грн в месяц. Как оформить помощь онлайн – далее в материале.

Как подать заявление на выплаты пособия при рождении ребенка

  1. Следует зарегистрироваться или авторизоваться на портале электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке.
  2. Заполните заявление онлайн и наложите электронную подпись.
  3. Проверьте все данные.
  4. Заполненное заявление будет автоматически отправлено в органы социальной защиты.

Помощь на ребенка будет назначена не позднее следующего дня после получения органами социальной защиты заявления. Но есть одно условие, заявление должно быть корректно заполнено.

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Теги
Дія, Соціальні виплати
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