Якщо у вас раптово закінчилася памʼять на смартфоні, не варто панікувати! Імовірніше, кеш ваших месенджерів переповнений.
Річ у тім, що щоденне використання месенджерів перевантажує пам’ять телефона, адже усі завантажені файли осідають у пам’яті. Якщо час від часу її не чистити, пристрій почне гальмувати, а памʼяті постійно не вистачатиме.
Як почистити кеш у Viber, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як почистити кеш у Viber на Android – інструкція
Насправді зробити це дуже просто:
- Перейдіть у Налаштування свого смартфона.
- Там знайдіть пункт Програми.
- Серед програм оберіть Viber.
- Там ви знайдете іконку Використання пам’яті.
- Далі оберіть Очистити кеш.
До речі, видалення зайвих чатів також допоможе розвантажити месенджер та прискорити його роботу. Аби видалити зайві листування, необхідно:
- Зайти в чат.
- Клацнути на три вертикальні точки (в правому верхньому куті додатка).
- Клацнути на Інформація про чат.
- Вибираємо Очистити контент чату або Видалити цей чат.
Радимо час від часу видаляти зайві медіафайли, листування та чистити кеш у Viber, аби і додаток, і смартфон працювали швидко.
Як почистити кеш у Viber на iPhone – інструкція
Зробити це можна двома способами:
- через налаштування iPhone;
- через сам додаток Viber.
Аби очистити кеш через налаштування смартфона:
- Перейдіть в Налаштування та оберіть пункт Загальні.
- Тепер натисніть Сховище iPhone.
- Серед запропонованих додатків знайдіть месенджер та натисніть на значок Viber.
- Тепер клацніть на кнопку Усунути програму.
Ось і все! Тепер Viber не займає багато памʼяті на вашому смартфоні.
Якщо хочете очистити кеш через сам Viber, необхідно:
- Зайти у месенджер.
- У нижній панелі натиснути Додатково.
- Там обрати Параметри – Памʼять.
- Натисніть на кнопку Очистити файли кешу.