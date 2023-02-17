Якщо у вас раптово закінчилася памʼять на смартфоні, не варто панікувати! Імовірніше, кеш ваших месенджерів переповнений.

Річ у тім, що щоденне використання месенджерів перевантажує пам’ять телефона, адже усі завантажені файли осідають у пам’яті. Якщо час від часу її не чистити, пристрій почне гальмувати, а памʼяті постійно не вистачатиме.

Як почистити кеш у Viber, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як почистити кеш у Viber на Android – інструкція

Насправді зробити це дуже просто:

Перейдіть у Налаштування свого смартфона. Там знайдіть пункт Програми. Серед програм оберіть Viber. Там ви знайдете іконку Використання пам’яті. Далі оберіть Очистити кеш.

До речі, видалення зайвих чатів також допоможе розвантажити месенджер та прискорити його роботу. Аби видалити зайві листування, необхідно:

Зайти в чат.

Клацнути на три вертикальні точки (в правому верхньому куті додатка).

Клацнути на Інформація про чат.

Вибираємо Очистити контент чату або Видалити цей чат.

Радимо час від часу видаляти зайві медіафайли, листування та чистити кеш у Viber, аби і додаток, і смартфон працювали швидко.

Як почистити кеш у Viber на iPhone – інструкція

Зробити це можна двома способами:

через налаштування iPhone;

через сам додаток Viber.

Аби очистити кеш через налаштування смартфона:

Перейдіть в Налаштування та оберіть пункт Загальні. Тепер натисніть Сховище iPhone. Серед запропонованих додатків знайдіть месенджер та натисніть на значок Viber. Тепер клацніть на кнопку Усунути програму.

Ось і все! Тепер Viber не займає багато памʼяті на вашому смартфоні.

Якщо хочете очистити кеш через сам Viber, необхідно: