Если у вас внезапно закончилась память на смартфоне, не стоит паниковать! Вероятнее, кэш ваших мессенджеров переполнен.
Дело в том, что ежедневное использование мессенджеров перегружает память телефона, ведь все загруженные файлы оседают в памяти. Если время от времени ее не чистить, устройство начнет тормозить, а памяти постоянно не будет хватать.
Как почистить кэш в Viber, читайте в материале Фактов ICTV.
Как почистить кэш в Viber на Android — инструкция
На самом деле сделать это очень просто:
- Перейдите в Настройки своего смартфона.
- Там найдите пункт Программы.
- Среди программ выберите Viber.
- Там вы найдете иконку Использования памяти.
- Затем выберите Очистить кэш.
Кстати, удаление лишних чатов также поможет разгрузить мессенджер и ускорить его работу. Чтобы удалить лишние переписки, необходимо:
- Зайти в чат.
- Нажать на три вертикальные точки (в правом верхнем углу приложения).
- Щелкнуть Информация о чат.
- Выбираем Очистить контент чата или Удалить этот чат.
Советуем время от времени удалять лишние файлы, переписки и чистить кэш в Viber, чтобы и приложение, и смартфон работали быстрее.
Как почистить кэш в Viber на iPhone — инструкция
Сделать это можно двумя способами:
- через настройки iPhone;
- через само приложение Viber.
Чтобы очистить кэш через настройки смартфона:
- Перейдите в Настройки и выберите пункт Общие.
- Теперь нажмите Хранилище iPhone.
- Среди предложенных приложений найдите мессенджер и нажмите на значок Viber.
- Теперь щелкните на кнопку Сгрузить программу.
Вот и все! Теперь Viber не занимает много памяти на вашем смартфоне.
Если хотите очистить кэш через сам Viber, необходимо:
- Зайти в мессенджер.
- В нижней панели нажать Дополнительно.
- Там выбрать Параметры — Память.
- Нажмите на кнопку Очистить файлы кэша.