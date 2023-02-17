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Как почистить кэш в Vider на Android и iPhone

17 февраля 2023, 16:49
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как почистить кэш в Vider на Android и iPhone
Источник: Depositphotos

Если у вас внезапно закончилась память на смартфоне, не стоит паниковать! Вероятнее, кэш ваших мессенджеров переполнен.

Дело в том, что ежедневное использование мессенджеров перегружает память телефона, ведь все загруженные файлы оседают в памяти. Если время от времени ее не чистить, устройство начнет тормозить, а памяти постоянно не будет хватать.

Как почистить кэш в Viber, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как почистить кэш в Viber на Android — инструкция

На самом деле сделать это очень просто:

  1. Перейдите в Настройки своего смартфона.
  2. Там найдите пункт Программы.
  3. Среди программ выберите Viber.
  4. Там вы найдете иконку Использования памяти.
  5. Затем выберите Очистить кэш.

Кстати, удаление лишних чатов также поможет разгрузить мессенджер и ускорить его работу. Чтобы удалить лишние переписки, необходимо:

  1. Зайти в чат.
  2. Нажать на три вертикальные точки (в правом верхнем углу приложения).
  3. Щелкнуть Информация о чат.
  4. Выбираем Очистить контент чата или Удалить этот чат.

Советуем время от времени удалять лишние файлы, переписки и чистить кэш в Viber, чтобы и приложение, и смартфон работали быстрее.

Как почистить кэш в Viber на iPhone — инструкция

Сделать это можно двумя способами:

  • через настройки iPhone;
  • через само приложение Viber.

Чтобы очистить кэш через настройки смартфона:

  1. Перейдите в Настройки и выберите пункт Общие.
  2. Теперь нажмите Хранилище iPhone.
  3. Среди предложенных приложений найдите мессенджер и нажмите на значок Viber.
  4. Теперь щелкните на кнопку Сгрузить программу.

Вот и все! Теперь Viber не занимает много памяти на вашем смартфоне.

Если хотите очистить кэш через сам Viber, необходимо:

  • Зайти в мессенджер.
  • В нижней панели нажать Дополнительно.
  • Там выбрать Параметры — Память.
  • Нажмите на кнопку Очистить файлы кэша.
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