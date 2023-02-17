Если у вас внезапно закончилась память на смартфоне, не стоит паниковать! Вероятнее, кэш ваших мессенджеров переполнен.

Дело в том, что ежедневное использование мессенджеров перегружает память телефона, ведь все загруженные файлы оседают в памяти. Если время от времени ее не чистить, устройство начнет тормозить, а памяти постоянно не будет хватать.

Как почистить кэш в Viber, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как почистить кэш в Viber на Android — инструкция

На самом деле сделать это очень просто:

Перейдите в Настройки своего смартфона. Там найдите пункт Программы. Среди программ выберите Viber. Там вы найдете иконку Использования памяти. Затем выберите Очистить кэш.

Кстати, удаление лишних чатов также поможет разгрузить мессенджер и ускорить его работу. Чтобы удалить лишние переписки, необходимо:

Зайти в чат. Нажать на три вертикальные точки (в правом верхнем углу приложения). Щелкнуть Информация о чат. Выбираем Очистить контент чата или Удалить этот чат.

Советуем время от времени удалять лишние файлы, переписки и чистить кэш в Viber, чтобы и приложение, и смартфон работали быстрее.

Как почистить кэш в Viber на iPhone — инструкция

Сделать это можно двумя способами:

через настройки iPhone;

через само приложение Viber.

Чтобы очистить кэш через настройки смартфона:

Перейдите в Настройки и выберите пункт Общие. Теперь нажмите Хранилище iPhone. Среди предложенных приложений найдите мессенджер и нажмите на значок Viber. Теперь щелкните на кнопку Сгрузить программу.

Вот и все! Теперь Viber не занимает много памяти на вашем смартфоне.

Если хотите очистить кэш через сам Viber, необходимо: