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Як переглядати історії в Instagram анонімно – три дієві способи

8 Липня 2022, 16:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як переглядати історії в Instagram анонімно – три дієві способи
Джерело: Depositphotos

Instagram – соціальна мережа, що надає своїм користувачам сотні корисних функцій. Одна з найпопулярніших – сторіс.

Їх унікальність у тому, що вони дійсні лише 24 год, а потім видаляються. Instagram дозволяє відслідковувати хто з інших користувачів переглядав вашу історію.

Проте іноді виникає необхідність дивитися сторіс та залишатись непомітним. Як анонімно переглядати історії в Instagram – читайте в нашому матеріалі.

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За допомогою сервісу Insaved

Insave – це спеціальний сайт, який дозволяє не лише анонімно переглядати сторіс будь-якого користувача, а й завантажувати їх на свій пристрій.

Онлайн-сервіс надзвичайно простий у користуванні та безкоштовний.

  1. Перейдіть на сайт Insave.
  2. Введіть ім’я користувача, для якого хочете залишитись анонімом.
  3. Натисніть Завантажити.

На екрані з’являться актуальні історії зазначеного користувача.

Ви зможете дивитися завантажені сторіс інкогніто з комп’ютеру, планшету чи з телефону. Головна перевага сервісу у тому,  що вам не потрібно авторизуватися в Instagram, тобто ваш акаунт залишається у повній безпеці.

За допомогою спеціальних додатків

Сьогодні існує безліч мобільних застосунків, які дозволяють інкогніто переглядати сторіс та профіль в Instagram.

Ви можете зайти в Google Play (Android) або в App Store (iOS) та в пошуковому рядку ввести Історії в Інстаграм анонімно або Аnonimous stories та обрати будь-який.

Якщо у вас iPhone використовуйте додаток Story Reposter for Instagram. Безкоштовний застосунок з простим та приємним інтерфейсом.

З його допомогою можна переглядати, завантажувати і репостити чужі історії не лише в Instagram, а й в інших соцмережах. До речі, додаток не вимагає реєстрації і авторизації, тому ви можете не перейматися за безпеку свого профілю.

  1. Скачайте Story Reposter for Instagram та відкрийте його.
  2. В пошуковому рядку введіть обліковий запис необхідного користувача.
  3. Натисніть Enter.

Перед вами з’являться усі історії даного користувача.

Якщо ви користуєтесь Android, скачайте додаток StorySaver+. Він дозволяє анонімно переглядати історії користувачів та завантажувати їх на пристрій.

Застосунок також дозволяє інкогніто переглядати та зберігати прямі ефіри та завантажувати пости, аватарки і навіть відео з IGTV.

За допомогою Telegram ботів

Є кілька хороших ботів, які дозволять вам переглядати чужі історії анонімно:

В пошуковому рядку Telegram введіть назву боту та користуйтесь його підказками на екрані.

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