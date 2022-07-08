Instagram – соціальна мережа, що надає своїм користувачам сотні корисних функцій. Одна з найпопулярніших – сторіс.

Їх унікальність у тому, що вони дійсні лише 24 год, а потім видаляються. Instagram дозволяє відслідковувати хто з інших користувачів переглядав вашу історію.

Проте іноді виникає необхідність дивитися сторіс та залишатись непомітним. Як анонімно переглядати історії в Instagram – читайте в нашому матеріалі.

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За допомогою сервісу Insaved

Insave – це спеціальний сайт, який дозволяє не лише анонімно переглядати сторіс будь-якого користувача, а й завантажувати їх на свій пристрій.

Онлайн-сервіс надзвичайно простий у користуванні та безкоштовний.

Перейдіть на сайт Insave. Введіть ім’я користувача, для якого хочете залишитись анонімом. Натисніть Завантажити.

На екрані з’являться актуальні історії зазначеного користувача.

Ви зможете дивитися завантажені сторіс інкогніто з комп’ютеру, планшету чи з телефону. Головна перевага сервісу у тому, що вам не потрібно авторизуватися в Instagram, тобто ваш акаунт залишається у повній безпеці.

За допомогою спеціальних додатків

Сьогодні існує безліч мобільних застосунків, які дозволяють інкогніто переглядати сторіс та профіль в Instagram.

Ви можете зайти в Google Play (Android) або в App Store (iOS) та в пошуковому рядку ввести Історії в Інстаграм анонімно або Аnonimous stories та обрати будь-який.

Якщо у вас iPhone використовуйте додаток Story Reposter for Instagram. Безкоштовний застосунок з простим та приємним інтерфейсом.

З його допомогою можна переглядати, завантажувати і репостити чужі історії не лише в Instagram, а й в інших соцмережах. До речі, додаток не вимагає реєстрації і авторизації, тому ви можете не перейматися за безпеку свого профілю.

Скачайте Story Reposter for Instagram та відкрийте його. В пошуковому рядку введіть обліковий запис необхідного користувача. Натисніть Enter.

Перед вами з’являться усі історії даного користувача.

Якщо ви користуєтесь Android, скачайте додаток StorySaver+. Він дозволяє анонімно переглядати історії користувачів та завантажувати їх на пристрій.

Застосунок також дозволяє інкогніто переглядати та зберігати прямі ефіри та завантажувати пости, аватарки і навіть відео з IGTV.

За допомогою Telegram ботів

Є кілька хороших ботів, які дозволять вам переглядати чужі історії анонімно:

В пошуковому рядку Telegram введіть назву боту та користуйтесь його підказками на екрані.