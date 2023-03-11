Температура процесора ПК – це дуже важливий фактор, від якого залежить стабільність роботи усього компʼютера.

Якщо процесор перегрівається, знижується його продуктивність, додатки працюють нестабільно, а комп’ютер починає мимовільно перезавантажується.

Аби не стикатися з такими проблемами, фахівці радять контролювати температуру процесора та не допустити його перегрівання.

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Факти ICTV дізнавалися, як перевірити температуру нагріву процесора та що для цього знадобиться.

Температура процесора ПК: як перевірити

На жаль, у Windows не передбачені вбудовані засоби моніторингу температури. Тому для того, щоб дізнатися температуру процесора, доведеться скористатися спеціальними програмами.

Це одна з найкращих програм для перевірки температури процесора Windows 10. Програма має хороший та зрозумілий інтерфейс.

За допомогою Open Hardware Monitor ви також можете контролювати та перевіряти температуру, напругу, швидкість вентилятора та тактову частоту. Крім того, у додатку також можна переглянути дані про материнську плату та графічний блок ПК.

CPU Thermometer

Це популярна та дуже проста програма, яка допомагає моніторити температуру процесорів AMD та Intel.

Додаток має можливість відображати ядра центрального процесора та їх температуру. Крім того, програма також показує навантажуваність кожного ядра.

Цей інструмент відображає поточну температуру вашої материнської плати, відеокарти, процесора та жорсткого диска. Ба більше, програма показує навантаження центрального процесора в режимі реального часу.

Цей додаток виводить на екран основні характеристики процесора та показує його температуру.

За допомогою цієї програми ви зможете самостійно визначити максимальну температуру свого процесора.

HWiNFO

Це один з найкращих безплатних професійних додатків моніторингу та діагностики системи.

Додаток HWiNFO показує багато інформації, зокрема, стан графічного та центрального процесора, поточну швидкість, напругу, температуру тощо.

Яка температура процесора оптимальна для ПК?

Норма значення температури залежить від виробника та рівня навантаження. Наприклад, нормальна температура процесорів Intel:

у спокійному стані (якщо запущена операційна система, але фонові операції не виконуються) – 28-38° C;

при активних навантаженнях – 40-62° C ;

; максимальна допустима температура – 67-72° C.

Якщо говорити про процесор AMD, то його показники майже не відрізняються:

У спокійному стані – 28-38° C .

. При активних навантаженнях – 40-62° C.

Максимальна допустима температура – 61° C.

Якщо температура вашого процесора перевищує максимальні норми навіть в режимі спокою, ймовірно, ваш ПК заражений вірусами чи поганими програмами, або ПК має проблеми з охолодженням.