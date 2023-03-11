Температура процессора ПК — это очень важный фактор, от которого зависит стабильность работы всего компьютера.

Если процессор перегревается, снижается его производительность, приложения работают нестабильно, а компьютер начинает самопроизвольно перезагружается.

Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, специалисты советуют контролировать температуру процессора и не допустить его перегревание.

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Температура процессора ПК: как проверить

К сожалению, в Windows не предусмотрены встроенные средства мониторинга температуры. Поэтому для того, чтобы узнать температуру процессора, придется воспользоваться специальными программами.

Open Hardware Monitor

Это одно из лучших приложений для проверки температуры процессора Windows 10. Программа имеет хороший и понятный интерфейс.

С Open Hardware Monitor вы также можете контролировать и проверять температуру, напряжение, скорость вентилятора и тактовую частоту. Кроме того, в приложении также можно просмотреть данные о материнской плате и графическом блоке вашего компьютера.

CPU Thermometer

Это популярная и очень простая программа, которая помогает мониторить температуру процессоров AMD и Intel.

Приложение имеет возможность отображать ядра ЦП и их температуру. Кроме того, программа также показывает загружаемость каждого ядра.

HWMonitor

Этот инструмент отображает текущую температуру вашей материнской платы, видеокарты, процессора и жесткого диска. Более того, программа показывает нагрузку центрального процессора в режиме реального времени.

Core Temp

Это приложение выводит на экран основные характеристики процессора и показывает его температуру.

С помощью этой программы вы сможете самостоятельно определить максимальную температуру своего процессора.

HWiNFO

Это одно из лучших бесплатных профессиональных приложений для мониторинга и диагностики системы.

Приложение HWiNFO показывает много информации, включая состояние графического и центрального процессора, текущую скорость, напряжение, температуру и многое другое.

Какая температура процессора оптимальна для ПК?

Норма значения температуры зависит от производителя и уровня нагрузки. Например, нормальная температура процессоров Intel:

в спокойном состоянии (если запущена операционная система, но фоновые операции не выполняются) – 28-38° C ;

; при активных нагрузках — 40-62° C;

максимальная допустимая температура — 67-72° C.

Если говорить о процессоре AMD, то его показатели почти не отличаются:

В спокойном состоянии — 28-38° C .

. При активных нагрузках — 40-62° C .

. Максимальная допустимая температура — 61° C.

Если температура вашего процессора превышает максимальные нормы даже в режиме простоя, вероятно, ваш компьютер заражен вирусами или плохими приложениями, или ПК имеет проблемы с охлаждением.