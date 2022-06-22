Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням, яке, на жаль, не завжди може бути очевидним для користувача.

Нетипова поведінка гаджета одразу має насторожити його господаря, оскільки зараз у кіберпросторі безліч різних загроз.

У Держспецзв’язку розповіли, які “симптоми” не треба залишати поза увагою:

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Швидко сідає батарея за низької інтенсивності користування. Уповільнення в роботі. Часті збої в роботі – відключення, перезавантаження. Раптове зменшення обсягу пам’яті. Спливаючі вікна, реклама. З’являються додатки, які ви не встановлювали. Зміна налаштувань без вашої участі. Передача великих обсягів трафіку навіть програмами, що рідко використовуються. Увімкнення Wi-Fi, геолокації при відключенні опцій вручну. Незрозумілі системні повідомлення. Самовільна робота клавіатури чи курсора.

Що робити, щоб мінімізувати ризик зараження: