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Уповільнення і часті збої: як зрозуміти, що гаджет зламали

22 Червня 2022, 12:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Уповільнення і часті збої: як зрозуміти, що гаджет зламали
Джерело: Pexels

Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням, яке, на жаль, не завжди може бути очевидним для користувача.

Нетипова поведінка гаджета одразу має насторожити його господаря, оскільки зараз у кіберпросторі безліч різних загроз.

У Держспецзв’язку розповіли, які “симптоми” не треба залишати поза увагою:

Зараз дивляться
  1. Швидко сідає батарея за низької інтенсивності користування.
  2. Уповільнення в роботі.
  3. Часті збої в роботі – відключення, перезавантаження.
  4. Раптове зменшення обсягу пам’яті.
  5. Спливаючі вікна, реклама.
  6. З’являються додатки, які ви не встановлювали.
  7. Зміна налаштувань без вашої участі.
  8. Передача великих обсягів трафіку навіть програмами, що рідко використовуються.
  9. Увімкнення Wi-Fi, геолокації при відключенні опцій вручну.
  10. Незрозумілі системні повідомлення.
  11. Самовільна робота клавіатури чи курсора.

Що робити, щоб мінімізувати ризик зараження:

  1. Користуйтеся антивірусом та перевіряйте пристрій на наявність загроз.
  2. Встановіть оновлення. Це забезпечує підвищення безпеки та усуває виявлені недоліки системи.
  3. Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів – Play Market, App Store. Перевірте їхній перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі програми та ті, що не встановлювалися особисто.
  4. Не використовуйте зламані версії платних додатків. Якщо немає можливості купити – знайдіть безкоштовну альтернативу.
  5. Відмовтеся від російських додатків та сервісів.
  6. Не завантажуйте файли з невідомих джерел чи від невідомих, малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – як-от файли форматів .docx, xlsx тощо.
  7. Якщо потрібно завантажити файл, перевірте його антивірусом перед відкриттям.
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