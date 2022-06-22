Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням, яке, на жаль, не завжди може бути очевидним для користувача.
Нетипова поведінка гаджета одразу має насторожити його господаря, оскільки зараз у кіберпросторі безліч різних загроз.
У Держспецзв’язку розповіли, які “симптоми” не треба залишати поза увагою:
Зараз дивляться
- Швидко сідає батарея за низької інтенсивності користування.
- Уповільнення в роботі.
- Часті збої в роботі – відключення, перезавантаження.
- Раптове зменшення обсягу пам’яті.
- Спливаючі вікна, реклама.
- З’являються додатки, які ви не встановлювали.
- Зміна налаштувань без вашої участі.
- Передача великих обсягів трафіку навіть програмами, що рідко використовуються.
- Увімкнення Wi-Fi, геолокації при відключенні опцій вручну.
- Незрозумілі системні повідомлення.
- Самовільна робота клавіатури чи курсора.
Що робити, щоб мінімізувати ризик зараження:
- Користуйтеся антивірусом та перевіряйте пристрій на наявність загроз.
- Встановіть оновлення. Це забезпечує підвищення безпеки та усуває виявлені недоліки системи.
- Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів – Play Market, App Store. Перевірте їхній перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі програми та ті, що не встановлювалися особисто.
- Не використовуйте зламані версії платних додатків. Якщо немає можливості купити – знайдіть безкоштовну альтернативу.
- Відмовтеся від російських додатків та сервісів.
- Не завантажуйте файли з невідомих джерел чи від невідомих, малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – як-от файли форматів .docx, xlsx тощо.
- Якщо потрібно завантажити файл, перевірте його антивірусом перед відкриттям.