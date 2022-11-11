Планові відключення електроенергії залишають українців без домашнього інтернету. Крім того, у години блекауту значно уповільнюється робота мобільного інтернету та може зникнути звʼязок.

Як без інтернету переписуватися на iPhone – далі в матеріалі.

Спеціальні застосунки

Існують програми, які дають можливість спілкуватися користувачам iPhone навіть без підключення до мережі. Спеціальні месенджери використовують для передачі повідомлень канали Wi-Fi, p2p-з’єднання та Bluetooth.

Зараз дивляться

Єдина умова – месенджери мають бути встановлені на iPhone кожної людини, з якою ви плануєте спілкуватися.

Bridgefy

Месенджер дає змогу передавати інформацію набагато далі, ніж це може робити Bluetooth.

Розробники Bridgefy збільшили дистанцію зв’язку завдяки застосуванню нестандартної мережевої архітектури. Застосунок не залежить від центрального сервера.

Програма передає інформацію іншим пристроям із запущеним додатком, а ті – наступним, і так далі по ланцюжку. Таке рішення дало можливість набагато збільшити радіус обміну повідомленнями.

Завдяки месенджеру можна, перебуваючи офлайн, швидко обмінюватися фотографіями та повідомленнями з іншими користувачами.

Bridgefy допомагає спілкуватися з користувачами застосунку в радіусі 100 метрів, але людина має бути у вашому списку контактів. Можна спілкуватися як в індивідуальному, так і в груповому чаті.

Berkanan Messenger

Програма для листування через Bluetooth. Вона дає можливість спілкуватися з рідними, якщо стільниковий зв’язок поганий або його взагалі нема.

Із Berkanan також можна переписуватися у великих чатах та надсилати особисті зашифровані повідомлення.

Радіус роботи – близько 70 метрів, але якщо між вами та людиною, з якою переписуєтеся, є користувачі зі встановленою програмою, Berkanan може надсилати повідомлення далі, проходячи через пристрої інших людей.

Особливості:

Обмін повідомленнями з людьми поблизу.

Функція P2P, яка передає повідомлення з пристрою на пристрій.

Працює в автономному режимі, тільки з Bluetooth. Немає необхідності у Wi-Fi або стільниковому зв’язку.

Працює у фоновому режимі.

Не потрібен обліковий запис.

Інші способи

Ви також можете скористатися функція iPhone iMessage або AirDrop.

iMessage – це програма для обміну повідомленням з іншими користувачами. Вона автоматично вбудована у iPhone.

Без інтернету повідомлення надходитимуть повільно та довго, адже програма працює за допомогою підключення до мережі. Проте ви можете спробувати зловити Wi-Fi чи увімкнути мобільний інтернет.

AirDrop – функція, що дає змогу обмінюватися з іншими користувачами iPhone фотографіями, відео, документами та іншими файлами. Це щось на кшталт Bluetooth, але для iPhone.

Для користування AirDrop людина має перебувати поруч або хоча б в межах досяжності Bluetooth чи Wi-Fi.