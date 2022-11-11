Плановые отключения электроэнергии оставляют украинцев без домашнего интернета. Кроме того, в часы блэкаута значительно замедляется работа мобильного интернета и может исчезнуть связь.

Как без интернета переписываться на iPhone — далее в материале.

Специальные приложения

Существуют программы, которые позволяют общаться пользователям iPhone даже без подключения к сети. Специальные мессенджеры используют для передачи сообщений каналы Wi-Fi, p2p-соединения и Bluetooth.

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Единственное условие — мессенджеры должны быть установлены на iPhone каждого человека, с которым вы планируете общаться.

Bridgefy

Мессенджер позволяет передавать информацию намного дальше, чем это делает Bluetooth.

Разработчики Bridgefy увеличили дистанцию связи благодаря применению нестандартной сетевой архитектуры. Приложение не подключено к центральному серверу.

Программа передает информацию другим устройствам с запущенным приложением, а те – следующим, и так далее по цепочке. Такое решение позволяет намного увеличить радиус обмена сообщениями.

Мессенджер позволяет, находясь офлайн, быстро обмениваться фотографиями и сообщениями с другими пользователями.

Bridgefy помогает общаться с людьми в радиусе 100 метров от вас, но человек должен быть в вашем списке контактов. Можно общаться как в индивидуальном, так и в групповом чате.

Berkanan Messenger

Программа для переписки через Bluetooth. Она дает возможность общаться с родными, если сотовая связь плохая или ее вообще нет.

Berkanan также позволяет переписываться в больших чатах и отправлять личные зашифрованные сообщения.

Радиус работы приложения — около 70 метров, но если между вами и человеком, с которым ведется переписка, есть пользователи с установленной программой, Berkanan может передавать сообщение дальше, проходя через устройства других людей.

Особенности:

Обмен сообщениями с людьми поблизости.

Функция P2P, которая передает сообщение с устройства на устройство.

Работает в автономном режиме, только с Bluetooth. Нет необходимости в Wi-Fi или сотовой связи.

Работает в фоновом режиме.

Не требуется учетная запись.

Другие способы

Вы также можете воспользоваться функция iPhone iMessage или AirDrop.

iMessage — это приложение для обмена сообщениями с другими пользователями. Оно автоматически встроено в iPhone.

Без интернета сообщения будут отправляться медленно и долго, поскольку программа работает с помощью подключения к сети. Однако вы можете попытаться поймать Wi-Fi или подключить мобильный интернет.

AirDrop — функция, которая позволяет обмениваться с другими пользователями iPhone фотографиями, видео, документами и другими файлами. Это что-то вроде Bluetooth, но для iPhone.

Для пользования AirDrop человек должен находиться рядом или хотя бы в пределах досягаемости Bluetooth или Wi-Fi.