Плановые отключения электроэнергии оставляют украинцев без домашнего интернета. Кроме того, в часы блэкаута значительно замедляется работа мобильного интернета и может исчезнуть связь.
Как без интернета переписываться на iPhone — далее в материале.
Специальные приложения
Существуют программы, которые позволяют общаться пользователям iPhone даже без подключения к сети. Специальные мессенджеры используют для передачи сообщений каналы Wi-Fi, p2p-соединения и Bluetooth.
Единственное условие — мессенджеры должны быть установлены на iPhone каждого человека, с которым вы планируете общаться.
Мессенджер позволяет передавать информацию намного дальше, чем это делает Bluetooth.
Разработчики Bridgefy увеличили дистанцию связи благодаря применению нестандартной сетевой архитектуры. Приложение не подключено к центральному серверу.
Программа передает информацию другим устройствам с запущенным приложением, а те – следующим, и так далее по цепочке. Такое решение позволяет намного увеличить радиус обмена сообщениями.
Мессенджер позволяет, находясь офлайн, быстро обмениваться фотографиями и сообщениями с другими пользователями.
Bridgefy помогает общаться с людьми в радиусе 100 метров от вас, но человек должен быть в вашем списке контактов. Можно общаться как в индивидуальном, так и в групповом чате.
Программа для переписки через Bluetooth. Она дает возможность общаться с родными, если сотовая связь плохая или ее вообще нет.
Berkanan также позволяет переписываться в больших чатах и отправлять личные зашифрованные сообщения.
Радиус работы приложения — около 70 метров, но если между вами и человеком, с которым ведется переписка, есть пользователи с установленной программой, Berkanan может передавать сообщение дальше, проходя через устройства других людей.
Особенности:
- Обмен сообщениями с людьми поблизости.
- Функция P2P, которая передает сообщение с устройства на устройство.
- Работает в автономном режиме, только с Bluetooth. Нет необходимости в Wi-Fi или сотовой связи.
- Работает в фоновом режиме.
- Не требуется учетная запись.
Другие способы
Вы также можете воспользоваться функция iPhone iMessage или AirDrop.
iMessage — это приложение для обмена сообщениями с другими пользователями. Оно автоматически встроено в iPhone.
Без интернета сообщения будут отправляться медленно и долго, поскольку программа работает с помощью подключения к сети. Однако вы можете попытаться поймать Wi-Fi или подключить мобильный интернет.
AirDrop — функция, которая позволяет обмениваться с другими пользователями iPhone фотографиями, видео, документами и другими файлами. Это что-то вроде Bluetooth, но для iPhone.
Для пользования AirDrop человек должен находиться рядом или хотя бы в пределах досягаемости Bluetooth или Wi-Fi.