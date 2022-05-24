Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

Як перенести контакти з Android на iPhone – три способи

24 Травня 2022, 12:00
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как перенести контакты с Android на iКак перенести контакты с Android на iPhone Phone
Джерело: Unsplash

При зміні одного телефону на інший виникає потреба перенести контакти в телефонній книзі. Коли операційні системи однакові, це зробити досить просто. Але при переході з Android на iPhone можуть виникнути проблеми. Ми зібрали для вас три способи, які допоможуть швидко перенести контакти з телефону на телефон.

SIM-карта

Тут досить просто. Вам необхідно просто зберегти вашу телефонну книгу на SIM-карті вашого оператора. А коли ви переставите її в інший телефон, контакти потрібно скопіювати в його пам’ять. Але зауважте, такий спосіб має обмеження. На SIM-карті можна зберегти максимум 255 номерів телефонів.

Для збереження контактів на SIM-карті на Android, необхідно зайти до програми Контакти, потім у налаштування, вибрати пункт Імпорт/Експорт. Там виберіть Експорт на SIM-карту. Поставте галочки навпроти необхідних програм, де є контакти, та підтвердіть свій вибір. Тут описаний приблизний шлях збереження контактів на SIM-карту на Android, зверніть увагу, що на різних моделях телефонів налаштування можуть трохи відрізнятися.

Зараз дивляться
Читайте також:
Як перенести контакти з Android на iPhone – три способиЯк встановити WhatsApp на комп’ютері

Передача контактів з Android на iPhone одним файлом

Цей спосіб підійде передачі великої кількості контактів.

Зайдіть до Контакти, а там у Налаштування. Там необхідно вибрати Імпорт/Експорт і там пункт Надсилання контактів. Після того, як відкриється телефонна книга, виберіть контакти, які ви бажаєте перенести, та натисніть Надіслати. Далі вам програма запропонує вибрати спосіб передачі файлу – виберіть той, який вам найбільше підходить. Для того, щоб зберегти контакти на iPhone, файл необхідно завантажити та залити на телефон.

Читайте також:
Як перенести контакти з Android на iPhone – три способиЯк встановити Viber на комп’ютері

Синхронізація контактів за допомогою Google

Для цього способу необхідно на Android зайти в налаштування та вибрати пункт Акаунти. Потім виберіть обліковий запис, який вам потрібний, і виберіть синхронізацію навпроти Контакти. Після цього всі контакти, які є у телефоні, будуть синхронізовані. А щоб мати доступ до них на iPhone, необхідно на пристрої зайти в меню налаштувань у пункті Паролі та Облікові записи. Перейдіть до облікового запису Google, у якому ви зберегли контакти. Після цього у вас буде доступ до номерів телефонів на iPhone.

Читайте також:
Як перенести контакти з Android на iPhone – три способиЩо таке Signal і як встановити додаток на мобільний і ПК

Теги
Android, iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь