При зміні одного телефону на інший виникає потреба перенести контакти в телефонній книзі. Коли операційні системи однакові, це зробити досить просто. Але при переході з Android на iPhone можуть виникнути проблеми. Ми зібрали для вас три способи, які допоможуть швидко перенести контакти з телефону на телефон.

SIM-карта

Тут досить просто. Вам необхідно просто зберегти вашу телефонну книгу на SIM-карті вашого оператора. А коли ви переставите її в інший телефон, контакти потрібно скопіювати в його пам’ять. Але зауважте, такий спосіб має обмеження. На SIM-карті можна зберегти максимум 255 номерів телефонів.

Для збереження контактів на SIM-карті на Android, необхідно зайти до програми Контакти, потім у налаштування, вибрати пункт Імпорт/Експорт. Там виберіть Експорт на SIM-карту. Поставте галочки навпроти необхідних програм, де є контакти, та підтвердіть свій вибір. Тут описаний приблизний шлях збереження контактів на SIM-карту на Android, зверніть увагу, що на різних моделях телефонів налаштування можуть трохи відрізнятися.

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Передача контактів з Android на iPhone одним файлом

Цей спосіб підійде передачі великої кількості контактів.

Зайдіть до Контакти, а там у Налаштування. Там необхідно вибрати Імпорт/Експорт і там пункт Надсилання контактів. Після того, як відкриється телефонна книга, виберіть контакти, які ви бажаєте перенести, та натисніть Надіслати. Далі вам програма запропонує вибрати спосіб передачі файлу – виберіть той, який вам найбільше підходить. Для того, щоб зберегти контакти на iPhone, файл необхідно завантажити та залити на телефон.

Синхронізація контактів за допомогою Google

Для цього способу необхідно на Android зайти в налаштування та вибрати пункт Акаунти. Потім виберіть обліковий запис, який вам потрібний, і виберіть синхронізацію навпроти Контакти. Після цього всі контакти, які є у телефоні, будуть синхронізовані. А щоб мати доступ до них на iPhone, необхідно на пристрої зайти в меню налаштувань у пункті Паролі та Облікові записи. Перейдіть до облікового запису Google, у якому ви зберегли контакти. Після цього у вас буде доступ до номерів телефонів на iPhone.