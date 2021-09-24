Популярний месенджер Viber для багатьох українців став зручним способом для щоденного спілкування. Інтерфейс додатка робить процес максимально простим та швидким. Зазвичай месенджер використовують на телефоні, однак для більшої зручності та безпечності його можна встановити на вашому комп’ютері. Так ви завжди будете залишатись на зв’язку.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як встановити Viber на комп’ютер у кілька кліків.

Як завантажити Viber на комп’ютер

Для цього потрібно відкрити офіційний сайт www.viber.com у браузері та натиснути на кнопку Завантажити.

Тут вам треба обрати, на яку операційну систему ви хочете завантажити програму. Це можна зробити на Windows, Maс або Linux.

Завантаження триває приблизно 40 секунд. Після цього Viber можна знайти на робочому столі або в папці Завантаження на вашому комп’ютері.

Як встановити Viber на комп’ютері

Після того, як ви відкриєте файл на комп’ютері, на робочому столі з’явиться вікно з алгоритмом дій, які потрібно виконати.

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На цьому етапі вам знадобиться ваш смартфон з додатком. Для його встановлення потрібно відкрити мобільну версію додатка та навести камеру телефона на QR-код.

Телефон автоматично просканує його та відкриє додаток з запитом на активацію на ще одному пристрої.

Після того, як ви натиснете Дозволити, на екрані комп’ютера з’явиться запит на синхронізування журналів ваших чатів. Цей процес триватиме приблизно 15 секунд.

Готово, програма повністю синхронізувалась з мобільним додатком. Тепер ви можете використовувати цей месенджер на комп’ютері.