При смене одного телефона на другой возникает необходимость перенести контакты в телефонной книге. Когда операционные системы одинаковые — это сделать довольно просто. Но при переходе с Android на iPhone могут возникнуть трудности. Мы собрали для вас три способа, которые помогут быстро перенести контакты с телефона на телефон.

Сим-карта

Здесь довольно все просто. Вам необходимо просто сохранить вашу телефонную книгу на SIM-карте вашего оператора. А когда вы ее переставите в другой телефон, контакты нужно скопировать в его память. Но учтите, такой способ имеет ограничение. На SIM-карте можно сохранить максимум 255 номеров телефонов.

Для сохранения контактов на SIM-карте на Android, необходимо зайти в приложение Контакты, затем в настройки, выбрать пункт Импорт/Экспорт. Там выберите Экспорт на SIM-карту. Поставьте галочки напротив необходимых приложений, где есть контакты, и подтвердите свой выбор. Здесь описан примерный путь сохранения контактов на SIM-карту на Android, обратите внимание, что на разных моделях телефонов настройки могут немного отличаться.

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Передача контактов с Android на iPhone одним файлом

Этот способ подойдет для передачи большого количества контактов.

Зайдите в приложение Контакты, а там в Настройки. Там необходимо выбрать Импорт/Экспорт и там пункт Отправка контактов. После того как откроется телефонная книга, выберите контакты, которые хотите перенести, и нажмите Отправить. Далее вам приложение предложит выбрать способ передачи файла — выберите тот, который вам наиболее подходит. Для того, чтобы сохранить контакты на iPhone, файл необходимо скачать и загрузить на телефон.

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Синхронизация контактов с помощью Google

Для этого способа необходимо на Android зайти в настройки и выбрать пункт Аккаунты. Затем выберите тот аккаунт, который вам нужен, и выберите синхронизацию напротив пункта Контакты. После этого, все контакты, которые есть в телефоне, будут синхронизированы. А чтобы иметь доступ к ним на iPhone, необходимо на устройстве зайти в меню настроек в пункт Пароли и Учетные записи. Залогиньтесь в тот аккаунт Google, в который вы сохранили контакты. После этого у вас будет доступ к номерам телефонов на iPhone.