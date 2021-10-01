Як встановити WhatsApp на комп’ютері

Додаток WhatsApp можна використовувати не тільки на мобільному пристрої або планшеті, а й комп’ютері. Це доповнення допоможе користуватися месенджером навіть під час роботи за ноутбуком, не відволікаючись зайвий раз на ґаджет.

Всі повідомлення, фотографії та відео ви можете надсилати з комп’ютера. Система автоматично синхронізуватиме листування між телефоном та ноутбуком, що дозволить побачити всі дані на двох пристроях.

Завантажити потрібний файл для встановлення можна з Apple App Store, Microsoft Store або з офіційного сайту WhatsApp. Які є вимоги, як знайти потрібний файл, як безкоштовно скачати та встановити WhatsApp на комп’ютер, переваги користування месенджером на ПК – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Вимоги ПК для встановлення WhatsApp

Щоб встановлення додатка WhatsApp пройшло успішно, комп’ютер повинен відповідати певним технічним вимогам.

Для коректної роботи на пристрої повинні бути встановлені потрібні операційні системи – від Windows 8.1 або macOS 10.10 до новіших версій.

Якщо на комп’ютері ви користуєтеся старішою версією операційних систем, то не варто засмучуватися. Ви можете переписуватися у WhatsApp на своєму браузері.

Завантаження WhatsApp

на комп’ютер – інструкція

У браузері свого ПК перейдіть на сайт для завантаження WhatsApp та скачайте файл. Після завершення скачування відкрийте інсталяційний файл.

Відкрийте додаток WhatsApp Messenger на своєму мобільному пристрої. Натисніть Меню (верхня кнопка праворуч, яка виглядає як три крапки) або Налаштування (знак з колесом), клікніть на пункт Підключені пристрої.

Месенджер висвітить вікно з пропозицією підключити додатковий ґаджет або ноутбук до вашого профілю – натисніть на пункт Підключити пристрій.

Далі висвітиться вікно з камерою з проханням просканувати QR-код на ПК. Наведіть камеру на матричний код, після завершення завантаження ноутбук висвітить вашу історію чатів та контакти.

Як вийти з облікового запису

WhatsApp на комп’ютері

Відкрийте додаток WhatsApp на ноутбуці або комп’ютері та натисніть на Меню (воно розташоване праворуч від іконки з вашою аватаркою). Знайдіть пункт Вийти та клікніть на нього.

Як вийти з акаунту WhatsApp

на ПК через телефон

Відкрийте WhatsApp Messenger на своєму смартфоні. Якщо ви користувач платформи Android, тоді виберіть Більше опцій (виглядає як три крапки у правому верхньому куті) та клікніть на пункт Підключення пристрою. Виберіть ґаджет або ПК, з якого потрібно завершити дію, та натисніть Вийти.

Якщо у вас встановлена операційна система iPhone, тоді відкрийте Параметри додатка (у правому верхньому куті), виберіть Підключені пристрої та вийдіть з програми на ПК.

Переваги користуванням

WhatsApp на комп’ютері

Використовувати додаток WhatsApp на своєму комп’ютері дуже зручно. Якщо ви працюєте за ПК, тоді не потрібно зайвий раз відволікатися на повідомлення з месенджера у телефоні, щоб його прочитати.

Крім того, якщо ви втратите свій смартфон, то зможете без проблем відновити всі переписки та історію повідомлень за допомогою встановленого месенджера на комп’ютері.