Користувачі Android, які переходять на iOS, стикаються з перенесенням даних на новий пристрій. Ніхто не хоче втрачати фото, відео та улюблені додатки, тому питання перенесення даних з Android на iPhone дуже актуальне.

Факти ICTV підготували для вас легку та зрозумілу інструкцію, як перенести дані з телефону Android на iPhone.

Переносимо дані з Android на iPhone

Крок 1

Зараз дивляться

Спершу потрібно підготуватися:

завантажте на свій Android програму Перехід на iOS ;

; увімкніть пристрій Android та підʼєднайте його до Wi-Fi;

підʼєднайте обидва пристрої (iOS та Android) до джерел живлення;

переконайтесь, чи вистачить памʼяті на iPhone для перенесення усіх даних.

Крок 2. Налаштовуємо iPhone

Тепер можна вмикати iPhone. Дотримуйтесь інструкцій із налаштування, що відобразяться на пристрої Apple.

Коли на екрані зʼявиться функція Швидкий старт, натисніть Налаштувати вручну та дотримуйтесь підказок на екрані.

Далі вам необхідно натиснути на екрані категорію Програми й дані. Там оберіть Перенести дані з Android.

Крок 3. Робота з програмою Перехід на iOS

Тепер візьміть до рук свій пристрій Android та відкрийте програму Перехід на iOS. Там ви побачите кнопку Продовжити, натискайте на неї.

Коли на екрані iPhone відобразиться екран Перехід з Android, торкніться кнопки Продовжити. Потім дочекайтеся появи десятизначного або шестизначного коду.

Отриманий код необхідно ввести на пристрої Android.

Крок 4. Перенесення даних

Пристрій iOS створить тимчасову мережу Wi-Fi. Коли з’явиться запит, торкніть З’єднати (так ви приєднаєтесь до цієї мережі на пристрої Android).

На екрані має зʼявитися надпис Перенесення даних.

Тепер потрібно обрати, яку саме інформацію ви хочете перенести на новий смартфон. Коли оберете усі необхідні дані, натискаєте кнопку Продовжити.

Після цього (навіть якщо на пристрої Android відобразиться повідомлення про завершення процесу) не чіпайте жоден із пристроїв, доки індикатор завантаження на пристрої iOS не заповниться повністю.

Головне – тримати пристрої поруч та підʼєднати їх до зарядних пристроїв.

Тривалість процесу перенесення залежить від обсягу даних, що переносяться.

Крок 5. Завершення

Коли на iPhone зʼявиться повідомлення про завершення процесу, натисніть Готово на пристрої Android.

Після цього натисніть Продовжити на пристрої iOS і виконайте вказівки на екрані. Так ви завершите налаштування вашого iPhone.

Які дані можна перенести з Android на iPhone

Ви зможете перенести на новий телефон:

контакти;

історію повідомлень;

фотографії та відео з камери;

фотоальбоми;

файли та папки;

параметри спеціальних можливостей;

налаштування дисплея;

вебзакладки;

облікові записи електронної пошти;

повідомлення та медіафайли WhatsApp;

календарі.

Також буде перенесено деякі безоплатні програми, якщо вони доступні як у Google Play, так і в App Store.