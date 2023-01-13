Пользователи Android, которые переходят на iOS, сталкиваются с переносом данных на новое устройство. Никто не хочет терять фото, видео и любимые приложения, поэтому вопрос переноса данных с Android на iPhone очень актуален.

Факты ICTV подготовили для вас легкую и понятную инструкцию, как перенести данные с телефона Android на iPhone.

Переносим данные с Android на iPhone

Шаг 1.

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Сперва нужно подготовиться:

скачайте на свой Android приложение Переход на iOS ;

; включите устройство Android и подключите его к Wi-Fi;

подключите оба устройства (iOS и Android) к источникам питания;

убедитесь, хватит ли памяти на iPhone для переноса всех данных.

Шаг 2. Настраиваем iPhone

Теперь можно включить iPhone. Следуйте инструкциям по настройке, отображаемым на устройстве Apple.

Когда на экране появится функция Быстрый старт, нажмите Настроить вручную и следуйте подсказкам на экране.

Далее вам необходимо нажать на экране категорию Приложения и данные. Там выберите Перенести данные с Android.

Шаг 3. Работа с программой Переход на iOS

Теперь возьмите в руки свое устройство Android и откройте приложение Переход на iOS. Там вы увидите кнопку Продолжить, нажимаете на нее.

Когда на экране iPhone отобразится экран Переход с Android, коснитесь кнопки Продолжить. Затем дождитесь появления десятизначного или шестизначного кода.

Полученный код необходимо ввести на устройстве Android.

Шаг 4. Перенос данных

Устройство iOS создаст временную сеть Wi-Fi. Когда появится запрос, коснитесь Соединить (так вы присоединитесь к этой сети на устройстве Android).

На экране должна появиться надпись Перенос данных.

Теперь нужно выбрать, какую именно информацию вы хотите перенести на новый смартфон. Когда выберете все необходимые данные, нажимаете кнопку Продолжить.

После этого (даже если на устройстве с Android появится уведомление о завершении процесса) не трогайте ни одно из устройств, пока индикатор загрузки на устройстве iOS не заполнится полностью.

Главное — держать устройства рядом и подсоединить их к зарядным устройствам.

Длительность процесса переноса зависит от объема переносимых данных.

Шаг 5. Завершение

Когда на iPhone появится сообщение о завершении процесса, нажмите Готово на устройстве Android.

После этого нажмите Продолжить на устройстве iOS и следуйте инструкциям на экране. Так вы завершите настройки вашего iPhone.

Какие данные можно перенести с Android на iPhone

Вы сможете перенести на новый телефон:

контакты;

историю сообщений;

фотографии и видео с камеры;

фотоальбомы;

файлы и папки;

параметры специальных возможностей;

настройки дисплея;

веб-закладки;

учетные записи электронной почты;

сообщения и медиафайлы WhatsApp;

календари.

Также будут перенесены некоторые бесплатные программы, если они доступны как в Google Play, так и в App Store.