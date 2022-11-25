У критичній ситуації дуже важливо залишатися на зв’язку з близькими, а також мати можливість попросити допомоги у разі потреби. Центр комунікації розповів, як залишатись на зв’язку у критичній ситуації.

Насамперед експерти радять використовувати Wi-Fi або дротовий інтернет для ноутбуків чи комп’ютерів.

Якщо бездротової мережі немає, а покриття від мобільного оператора немає – рекомендується скористатися національним роумінгом.

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Щоб не втратити всю важливу інформацію у разі ламання смартфона – потрібно записати її на папірець. У критичній ситуації найчастіше навантаження на мобільні мережі набагато вище – щоб залишатися на зв’язку, можна замість дзвінка скористатися текстовими повідомленнями.

Розмови телефоном краще перенести на інший час – цілком можливо, що в цей момент хтось намагається викликати рятувальників.

Щоб не навантажувати мережу непотрібним контентом, можна встановити обмеження трафіку, а відображення відео – на найнижчу якість.

Telegram, Viber та інші месенджери активно споживають трафік через картинки та короткі ролики. Цю функцію можна вимкнути у налаштуваннях. У рядку Медіафайли потрібно вимкнути опцію Фонове завантаження, або Автозавантаження медіа.

Від відео найкраще відмовитись повністю – контент можна споживати і в текстовому форматі.

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