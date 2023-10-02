У мобільних банківських додатках можна за допомогою кількох кроків надіслати гроші з картки на телефон. Однак якщо на вашому операторському рахунку є кошти і вам необхідно переказати їх іншому абоненту, то зробити це можна легко та швидко. Як перекинути гроші з телефона на телефон – читайте в матеріалі.

Як переказати гроші з телефона на телефон: інструкція для абонентів Київстар

Якщо вам потрібно скинути гроші з телефона на телефон для поповнення рахунку мобільного оператора Київстар, потрібно просто набрати *124*NNN*380ХХХХХХХХХ#, де:

*124* – стандартний код транзакції;

NNN – сума переказу;

380ХХХХХХХХХ – номер телефону одержувача грошей.

Натисніть на клавішу виклику, і на ваш номер надійде СМС з кодом *125#. Наберіть його для підтвердження транзакції. Якщо сума поповнення менша за 21 грн, підтвердження не потрібне. Після успішного завершення операції обидва абоненти отримують повідомлення від оператора.

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Як перекинути гроші з телефона на телефон: Vodafone

Найпростіше – поповнити за допомогою USSD-запиту. Введіть на клавіатурі *150*XXXXXXXXXX*YYY#, де:

*150* – спеціальний код для цієї операції;

XXXXXXXXXX – номер телефону людини, якій ви поповнюєте баланс;

YYY – сума, яку ви маєте надіслати.

Натисніть на клавішу виклику, після чого оператор надішле вам повідомлення з унікальним кодом. Його потрібно ввести в такому форматі: *150*код підтвердження платежу#. Знову натисніть на кнопку виклику, і кошти надійдуть на рахунок.

Як перекинути гроші з телефона на телефон: спосіб для lifecell

Просто наберіть запит *111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ#, де:

*111* – код операції;

XXX – сума грошей;

380ХХХХХХХХХ – номер людини, якій ви надсилаєте кошти.

Далі вам потрібно натиснути на клавішу виклику, після чого оператор надішле СМС із запитом на підтвердження вашого рішення закинути гроші іншому абонентові. Потрібно лише відповісти Так.