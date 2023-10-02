В мобильных банковских приложениях можно с помощью нескольких шагов отправить деньги с карты на телефон. Однако если на вашем операторском счете есть средства и вам необходимо перевести их другому абоненту, сделать это можно легко и быстро. Как перекинуть деньги с телефона на телефон – читайте в материале.

Как перевести деньги с телефона на телефон: инструкция для абонентов Киевстар

Если вам нужно сбросить деньги с телефона на телефон для пополнения счета мобильного оператора Киевстар, нужно просто набрать *124*NNN*380ХХХХХХХХХ#, где:

*124* – стандартный код транзакции;

NNN – сумма перевода;

380ХХХХХХХХХ – номер телефона получателя денег.

Нажмите клавишу вызова, и на ваш номер поступит СМС с кодом *125#. Наберите его для подтверждения транзакции. Если сумма пополнения менее 21 грн, подтверждение не требуется. После успешного завершения операции оба абонента получают уведомление от оператора.

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Самое простое – пополнить с помощью USSD-запроса. Введите на клавиатуре *150*XXXXXXXXXX*YYY#, где:

*150* – специальный код для этой операции;

XXXXXXXXXX – номер телефона человека, которому вы пополняете баланс;

YYY – сумма, которую необходимо отправить.

Нажмите клавишу вызова, после чего оператор отправит вам сообщение с уникальным кодом. Его нужно ввести в следующем формате: *150*код подтверждения платежа#. Снова нажмите кнопку вызова, и средства поступят на счет.

Как скинуть деньги с телефона на телефон: способ для lifecell

Просто наберите запрос *111*380ХХХХХХХХХХХХХ#, где:

*111* – код операции;

XXX – сумма денег;

380ХХХХХХХХХ – номер человека, которому вы посылаете средства.

Далее вам нужно нажать на клавишу вызова, после чего оператор отправит СМС с запросом на подтверждение вашего решения сбросить деньги другому абоненту. Нужно только ответить Да.