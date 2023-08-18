Дедалі частіше говорять про те, що, відмовившись від нічних зарядок, ви не тільки подовжите термін життя акумулятора, а й збережете загальну продуктивність свого ґаджета максимально довго. Однак чи правда, що від цього ламається смартфон, і чи можна ставити телефон на зарядку на ніч – читайте в матеріалі.

Чи можна ставити телефон на зарядку на ніч: пояснює експерт

Технічний експерт із налаштування гаджетів Анастасія Мазур вважає, що так робити можна. Однак при цьому важливо дотримуватися таких правил:

Зайдіть у налаштування телефона. Увімкніть там функцію під назвою Оптимізація заряджання. Вона розташована у розділі Справність акумулятора.

Чи можна ставити телефон на зарядку на ніч та чи не перевантажить це акумулятор

Говорять, що нічне заряджання призводить до перевантаження акумулятора та скорочує термін його життя. Однак насправді це не так. Більшість сучасних смартфонів мають захист від перезаряджання. Тому ніяке перезаряджання їм не загрожує.