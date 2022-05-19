Довідки ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідку можна сформувати за будь-який період з 2000 року. Вона містить дані про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Як отримати довідку ОК-5 в Дії

Авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID за посиланням У меню вам треба обрати пункт Послуги та Довідка ОК-5. Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, ви не зможете скористатися послугою. Перевірте уважно свої дані у профілі, за потреби – оновіть. Надішліть запит на довідку.

Довідка буде сформована протягом кількох хвилин. Послуга надається безкоштовно.