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Как получить справку ОК-5 в Дія

19 мая 2022, 17:31
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как получить справку ОК-5 в Дія

Справка ОК-5 — это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справку можно сформировать в любой период с 2000 года. Она содержит данные о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Как получить справку ОК-5 в Дія

  1. Авторизируйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID по ссылке.
  2. В меню нужно выбрать пункт Услуги и Справка ОК-5. Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, вы не сможете воспользоваться услугой.
  3. Проверьте внимательно свои данные в профиле, при необходимости обновите.
  4. Отправьте запрос на справку.

Справка будет сформирована в течение нескольких минут. Услуга предоставляется бесплатно.

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