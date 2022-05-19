Справка ОК-5 — это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справку можно сформировать в любой период с 2000 года. Она содержит данные о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Как получить справку ОК-5 в Дія

Авторизируйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID по ссылке В меню нужно выбрать пункт Услуги и Справка ОК-5. Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, вы не сможете воспользоваться услугой. Проверьте внимательно свои данные в профиле, при необходимости обновите. Отправьте запрос на справку.

Справка будет сформирована в течение нескольких минут. Услуга предоставляется бесплатно.