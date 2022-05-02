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Інтернет

Як отримати доступ до інформації без мобільного зв’язку та інтернету

2 Травня 2022, 12:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Радио
Джерело: Depositphotos

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати доступ до інформації за відсутності інтернету та мобільного зв’язку. Про ситуацію Маляр розповіла під час телемарафону.

– Жителям тимчасово окупованої території варто прочитати інструкцію від Держспецзв’язку. Якщо немає доступу до інтернету та мобільного зв’язку – радять вмикати радіо на середніх хвилях. За цими частотами ми можемо передавати інформацію на тимчасово непідконтрольні території, – розповіла заступник міністра оборони.

Ганна додала, що кілька міністерств, включаючи силові та інформаційні, працюють над тим, щоб інформація доставлялася й іншими шляхами.

– У нас ще до війни були створені підрозділи, які займалися донесенням інформації у різний спосіб. Йдеться не про інтернет чи ЗМІ – це зовсім інша система. Нині вона під управлінням ЗСУ. Проте це не публічна робота, про яку можна зараз говорити. Після перемоги ми обов’язково розповімо про це більше, – додала Маляр.

Станом на початок травня окупанти відключили зв’язок у двох областях України – Запорізькій та Херсонській. Російські військові обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електрики обладнання операторів у цих регіонах.

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Війна в Україні, Ганна Маляр
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