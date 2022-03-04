У Мінцифрі розповіли, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі. У міністерстві запевняють, що використання соцмереж та месенджерів значно впливає на мережу, уповільнюючи її роботу.
– Зараз усі українці тримають руку на пульсі – читають новини, дивляться відео та спілкуються з близькими з месенджерів на кшталт Telegram та Viber. А це значно впливає на мобільну мережу, – повідомляють у Мінцифрі.
Однак усі відео, картинки та повідомлення в чатах часто завантажуються в сервісах автоматично на смартфони. Це сильно вантажить мережу і не дає можливості зателефонувати своїм близьким, коли це необхідно.
У Мінцифрі попросили знизити навантаження на мобільний зв’язок в Україні, зробивши наступні кроки:
- Завжди за можливості підключатися до домашньої мережі Wi-Fi;
- Вимкнути функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефоні.
У більшості сервісів це можна зробити за допомогою цієї інструкції:
- Зайдіть в Налаштування вашого месенджера;
- Виберіть Дані та сховище або Медіафайли;
- Вимкніть опцію Фонове завантаження;
- У розділі Через мобільну мережу вимкніть Автозавантаження медіа.
Для користувачів Telegram у міністерстві зробили окреме відео.
Після цього ви можете самі вибирати, які фото або відео завантажувати.