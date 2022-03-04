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Як розвантажити мобільний зв’язок: інструкція для месенджерів

4 Березня 2022, 10:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

У Мінцифрі розповіли, як можна допомогти операторам розвантажити мобільні мережі. У міністерстві запевняють, що використання соцмереж та месенджерів значно впливає на мережу, уповільнюючи її роботу.

– Зараз усі українці тримають руку на пульсі – читають новини, дивляться відео та спілкуються з близькими з месенджерів на кшталт Telegram та Viber. А це значно впливає на мобільну мережу, – повідомляють у Мінцифрі.

Однак усі відео, картинки та повідомлення в чатах часто завантажуються в сервісах автоматично на смартфони. Це сильно вантажить мережу і не дає можливості зателефонувати своїм близьким, коли це необхідно.

У Мінцифрі попросили знизити навантаження на мобільний зв’язок в Україні, зробивши наступні кроки:

  • Завжди за можливості підключатися до домашньої мережі Wi-Fi;
  • Вимкнути функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефоні.

У більшості сервісів це можна зробити за допомогою цієї інструкції:

  • Зайдіть в Налаштування вашого месенджера;
  • Виберіть Дані та сховище або Медіафайли;
  • Вимкніть опцію Фонове завантаження;
  • У розділі Через мобільну мережу вимкніть Автозавантаження медіа‎.

Для користувачів Telegram у міністерстві зробили окреме відео.

Після цього ви можете самі вибирати, які фото або відео завантажувати.

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Теги
Telegram , Viber
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