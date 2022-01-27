Нова версія операційної системи Windows 11 була представлена Microsoft у вересні та випущена в роботу у жовтні 2021 року.

Windows 11 відрізняється від своєї попередниці (Windows 10) новими інструментами, зовнішнім виглядом, оновленням певних деталей та посиленою безпекою.

Також з новою версією Windows ви зможете виконувати більше роботи, проте з меншими навантаженнями на комп’ютер.

Про те, як оновити персональний комп’ютер до Windows 11, дізнавалися Факти ICTV.

Як оновити ПК до Windows 11

Аби почати оновлення, спочатку необхідно перевірити, чи сумісний ваш ПК з новою системою.

Зайдіть в Параметри (Налаштування) комп’ютера, оберіть там Оновлення та безпека. Далі знайдіть категорію Оновлення Windows та натисніть на Перевірити оновлення.

Перед вами відкриються дані стосовно оновлення вашого ПК та інформація про сумісність з Windows11.

Якщо пристрій сумісний, ви побачите кнопку Оновити до Windows11.

Але не всі сумісні комп’ютери зможуть оновитись через Параметри. Це пов’язано з тим, що план випуску оновлень ще в розробці. Їх випуск був запланований на 2021 рік, проте зараз вони ще допрацьовуються.

Конкретний час залежить від стану вашого пристрою. Коли ваш комп’ютер буде готовий, в Центрі оновлення Windows з’явиться ця послуга та вам прийде сповіщення.

Оновлення за допомогою Installation Assistant

Якщо не хочете чекати, можна оновитися за допомогою Installation Assistant – спеціальної офіційної програми, яка допоможе оновити ПК до останньої версії.

Зайдіть на сайт Microsoft та завантажте програму Installation Assistant.

Зайдіть в помічник Windows та уважно прочитайте умови ліцензії на програмне забезпечення. Якщо ви погоджуєтесь з умовами, натисніть Прийняти та встановити. Помічник почне завантажувати Windows 11. Це може зайняти певний час. Коли система завантажиться, перезавантажте комп’ютер, аби розпочати інсталяцію. Оновлення Windows 11 займе певний час. Переконайтесь, що ваш інтернет стабільно працює! Коли пристрій повернеться в звичайний режим, комп’ютер вже буде оновлений до останньої версії операційної системи!

Microsoft обіцяє, що всі комп’ютерні файли та дані будуть автоматично перенесені після оновлення Windows. Але ми рекомендуємо створити резервне копіювання файлів, аби точно нічого не зникло!