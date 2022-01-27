Новая версия операционной системы Windows 11 была представлена Microsoft в сентябре и выпущена в работу в октябре 2021 года.

Windows 11 отличается от своей предшественницы (Windows 10) новыми инструментами, внешним видом, обновлением определенных деталей и усиленной безопасностью.

Также с новой версией Windows вы сможете выполнять больше работы, но с меньшими нагрузками на компьютер.

О том, как обновить компьютер до Windows 11, узнавали Факты ICTV.

Как обновить ПК до Windows 11

Чтобы начать обновление, сначала необходимо проверить, совместим ли ваш ПК с новой версией.

Зайдите в Параметры (настройки) компьютера, выберите там Обновление и безопасность. Далее найдите категорию Обновления Windows и нажмите на Проверить обновления.

Перед вами откроются данные по обновлению вашего ПК и информация о совместимости с Windows11.

Если устройство совместимо, вы увидите кнопку Обновить до Windows 11.

Но не все совместимые компьютеры смогут обновиться через Параметры. Это связано с тем, что план выпуска обновлений еще в разработке. Их выпуск был запланирован на 2021 год, однако сейчас они еще дорабатываются.

Конкретное время зависит от состояния вашего устройства. Когда ваш компьютер будет готов, в Центре обновления Windows появится эта услуга и вам придет оповещение.

Обновление с помощью Installation Assistant

Если не хотите ждать, можно обновиться с помощью Installation Assistant — специальной официальной программы, которая поможет обновить ПК до последней версии.

Зайдите на сайт Microsoft и загрузите Installation Assistant.

Зайдите в помощник Windows и внимательно прочитайте условия лицензии на программное обеспечение. Если вы согласны с условиями, нажмите Принять и Установить. Помощник начнет загружать Windows 11. Это может занять некоторое время. Когда система загрузится, перезапустите компьютер, чтобы начать установку. Обновление Windows 11 займет определенное время. Убедитесь, что ваш интернет стабильно работает! Когда устройство вернется в обычный режим, компьютер уже будет обновлен до последней версии операционной системы!

Microsoft обещает, что все компьютерные файлы и данные будут автоматически перенесены после обновления Windows. Но мы рекомендуем создать резервное копирование файлов, чтобы точно ничего не исчезло!