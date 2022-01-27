Новая версия операционной системы Windows 11 была представлена Microsoft в сентябре и выпущена в работу в октябре 2021 года.
Windows 11 отличается от своей предшественницы (Windows 10) новыми инструментами, внешним видом, обновлением определенных деталей и усиленной безопасностью.
Также с новой версией Windows вы сможете выполнять больше работы, но с меньшими нагрузками на компьютер.
О том, как обновить компьютер до Windows 11, узнавали Факты ICTV.
Как обновить ПК до Windows 11
Чтобы начать обновление, сначала необходимо проверить, совместим ли ваш ПК с новой версией.
Зайдите в Параметры (настройки) компьютера, выберите там Обновление и безопасность. Далее найдите категорию Обновления Windows и нажмите на Проверить обновления.
Перед вами откроются данные по обновлению вашего ПК и информация о совместимости с Windows11.
Если устройство совместимо, вы увидите кнопку Обновить до Windows 11.
Но не все совместимые компьютеры смогут обновиться через Параметры. Это связано с тем, что план выпуска обновлений еще в разработке. Их выпуск был запланирован на 2021 год, однако сейчас они еще дорабатываются.
Конкретное время зависит от состояния вашего устройства. Когда ваш компьютер будет готов, в Центре обновления Windows появится эта услуга и вам придет оповещение.
Обновление с помощью Installation Assistant
Если не хотите ждать, можно обновиться с помощью Installation Assistant — специальной официальной программы, которая поможет обновить ПК до последней версии.
- Зайдите на сайт Microsoft и загрузите Installation Assistant.
- Зайдите в помощник Windows и внимательно прочитайте условия лицензии на программное обеспечение.
- Если вы согласны с условиями, нажмите Принять и Установить.
- Помощник начнет загружать Windows 11. Это может занять некоторое время.
- Когда система загрузится, перезапустите компьютер, чтобы начать установку.
- Обновление Windows 11 займет определенное время. Убедитесь, что ваш интернет стабильно работает!
- Когда устройство вернется в обычный режим, компьютер уже будет обновлен до последней версии операционной системы!
Microsoft обещает, что все компьютерные файлы и данные будут автоматически перенесены после обновления Windows. Но мы рекомендуем создать резервное копирование файлов, чтобы точно ничего не исчезло!