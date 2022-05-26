Як оформити онлайн свідоцтво про народження дитини в Дії

На порталі Дія можна замовити в режимі онлайн свідоцтво про народження дитини. Але зверніть увагу, що для цього вам потрібно знати номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини. Саме подання заяви займе близько 10 хвилин і це треба зробити не пізніше 30 днів після народження дитини.

Як оформити свідоцтво про народження дитини в Дії

Вам потрібно зареєструватися або авторизуватися у Дії за допомогою електронного підпису. Можна це також зробити за посиланням Заповніть онлайн заяву та оберіть необхідні додаткові послуги. Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису. Зверніть увагу, що другому з батьків також потрібно буде підписати заяву електронним підписом, якщо батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі; батько та матір дитини мають різні прізвища; батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами (у випадку замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини); допомогу при народженні, допомогу багатодітним та/або компенсацію за пакунок малюка отримуватиме матір, а заяву подає батько (і навпаки). Саме посилання на заяву, яку треба буде підписати, надійде на електрону пошту другому з батьків. Після того, як заява буде підписана, вона автоматично надійде до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку.

Як тільки свідоцтво про народження дитини буде готово, вам на електрону пошту прийде лист. Потім той, хто підписував заяву, може звернутись до ДРАЦС та забрати готове свідоцтво. Крім того, ви можете замовити доставку поштою, але знову таки, отримати його може той, хто надсилав заяву.

Послуга з онлайн-оформлення свідоцтва про народження може бути недоступна в разі, якщо свідоцтво вже є, у пологовому будинку вам видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о), дитину народили не в лікувальному закладі, один із батьків не є громадянином України, шлюб між батьками був укладений не в Україні.

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