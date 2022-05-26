Как оформить онлайн свидетельство о рождении ребенка в Дія

На портале Дія можно заказать в режиме онлайн свидетельство о рождении ребенка. Но обратите внимание, что для этого вам нужно знать номер медицинского заключения или решение об установлении факта рождения ребенка. Сама подача заявления займет около 10 минут и это следует сделать не позднее 30 дней после рождения ребенка.

Как оформить свидетельство о рождении ребенка в приложении Дія

Вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в Дія с помощью электронной подписи. Можно это сделать по ссылке Заполните заявление онлайн и выберите необходимые дополнительные услуги. Подпишите заявление электронной подписью. Обратить внимание, что другому родителю также нужно будет подписать заявление электронной подписью, если отец и мать ребенка не состоят на официальном браке; отец и мать ребенка имеют разные фамилии; родитель и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (при заказе услуги по регистрации места жительства ребенка); помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот). Ссылка на заявление, которое нужно будет подписать, поступает на электронную почту другому родителю. После того, как заявление будет подписано, оно автоматически поступает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по адресу роддома.

Как только свидетельство о рождении ребенка будет готово, вам на электронную почту придет письмо. Затем подписывающий заявление может обратиться в ГРАГС и забрать готовое свидетельство. Кроме того, вы можете заказать доставку по почте, но опять же получить его может тот, кто посылал заявление.

Услуга онлайн-оформления свидетельства о рождении может быть недоступна в случае, если свидетельство уже есть, в роддоме вам выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о), ребенка родили не в лечебном учреждении, один из родителей не является гражданином Украины, брак между родителями был заключен не в Украине.

Сейчас смотрят