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Как оформить карточку Wise для беженцев из Украины: пошаговая инструкция

10 апреля 2022, 17:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Карты банковские
Источник: Depositphotos

Компания Wise, которая занимается электронными переводами средств, может упростить хранение, перевод и расчеты денег в различных валютах для беженцев из Украины. Об этом заявили на сайте лондонской организации.

Инструкция как зарегистрироваться в Wise, проводить расчеты и переводы средств — далее в материале.

Чтобы пользоваться услугами компании, необходимо удостовериться, что все необходимые условия соблюдены:

  1. Для начала, нужно убедиться, что услуги компании предоставляются клиентам в стране, где вы пребываете. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте компании;
  2. Необходимо предоставить удостоверение личности. Для этого необходим один из следующих документов: водительские права, загранпаспорт, или ID-карточка. Если нет при себе документов — можно воспользоваться удостоверением беженца;
  3. Новые клиенты должны пополнить счет банковским переводом с карточки, которая зарегистрирована на ваше имя;
  4. Чтобы получить физическую карточку, необходимо указать адрес в Европейской Экономической Зоне для доставки;
  5. Также для открытия счета в долларах или евро, необходимо сделать селфи с помощью приложения Wise.

 Чтобы зарегистрироваться, необходимо:

  1. Установить приложение Wise на смартфон, или воспользоваться сайтом компании.
  2. Нажмите кнопку Регистрация;
  3. Заполнить информацию о себе: имя, дата рождения, адрес пребывания и номер телефона;
  4. После этого на сайте Wise необходимо активировать аккаунт. Для этого необходимо пополнить счет от 20 фунтов (около 800 грн) с карточки, которая оформлена на ваше имя. Далее — подтвердить свою личность и назначение учетной записи;
  5. После активации аккаунта, можно заказать карточку на нужный адрес и оплатить €6 за ее изготовление и доставку.

Доставка займет до двух недель, а активировать пластиковую карточку можно с помощью оплаты услуг или снятия наличных в банкомате.

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Теги
Беженцы , банківська система , Війна в Україні
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