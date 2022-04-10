Компания Wise, которая занимается электронными переводами средств, может упростить хранение, перевод и расчеты денег в различных валютах для беженцев из Украины. Об этом заявили на сайте лондонской организации.
Инструкция как зарегистрироваться в Wise, проводить расчеты и переводы средств — далее в материале.
Чтобы пользоваться услугами компании, необходимо удостовериться, что все необходимые условия соблюдены:
- Для начала, нужно убедиться, что услуги компании предоставляются клиентам в стране, где вы пребываете. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте компании;
- Необходимо предоставить удостоверение личности. Для этого необходим один из следующих документов: водительские права, загранпаспорт, или ID-карточка. Если нет при себе документов — можно воспользоваться удостоверением беженца;
- Новые клиенты должны пополнить счет банковским переводом с карточки, которая зарегистрирована на ваше имя;
- Чтобы получить физическую карточку, необходимо указать адрес в Европейской Экономической Зоне для доставки;
- Также для открытия счета в долларах или евро, необходимо сделать селфи с помощью приложения Wise.
Чтобы зарегистрироваться, необходимо:
- Установить приложение Wise на смартфон, или воспользоваться сайтом компании.
- Нажмите кнопку Регистрация;
- Заполнить информацию о себе: имя, дата рождения, адрес пребывания и номер телефона;
- После этого на сайте Wise необходимо активировать аккаунт. Для этого необходимо пополнить счет от 20 фунтов (около 800 грн) с карточки, которая оформлена на ваше имя. Далее — подтвердить свою личность и назначение учетной записи;
- После активации аккаунта, можно заказать карточку на нужный адрес и оплатить €6 за ее изготовление и доставку.
Доставка займет до двух недель, а активировать пластиковую карточку можно с помощью оплаты услуг или снятия наличных в банкомате.