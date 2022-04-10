Компания Wise, которая занимается электронными переводами средств, может упростить хранение, перевод и расчеты денег в различных валютах для беженцев из Украины. Об этом заявили на сайте лондонской организации.

Инструкция как зарегистрироваться в Wise, проводить расчеты и переводы средств — далее в материале.

Чтобы пользоваться услугами компании, необходимо удостовериться, что все необходимые условия соблюдены:

Для начала, нужно убедиться, что услуги компании предоставляются клиентам в стране, где вы пребываете. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте компании; Необходимо предоставить удостоверение личности. Для этого необходим один из следующих документов: водительские права, загранпаспорт, или ID-карточка. Если нет при себе документов — можно воспользоваться удостоверением беженца; Новые клиенты должны пополнить счет банковским переводом с карточки, которая зарегистрирована на ваше имя; Чтобы получить физическую карточку, необходимо указать адрес в Европейской Экономической Зоне для доставки; Также для открытия счета в долларах или евро, необходимо сделать селфи с помощью приложения Wise.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо:

Установить приложение Wise на смартфон, или воспользоваться сайтом компании. Нажмите кнопку Регистрация; Заполнить информацию о себе: имя, дата рождения, адрес пребывания и номер телефона; активировать аккаунт После этого на сайте Wise необходимо. Для этого необходимо пополнить счет от 20 фунтов (около 800 грн) с карточки, которая оформлена на ваше имя. Далее — подтвердить свою личность и назначение учетной записи; заказать После активации аккаунта, можнокарточку на нужный адрес и оплатить за ее изготовление и доставку.

Доставка займет до двух недель, а активировать пластиковую карточку можно с помощью оплаты услуг или снятия наличных в банкомате.