Компанія Meta представила новий інструмент для роботи зі штучним інтелектом – AudioCraft. Сервіс здатний генерувати музику та окремі звуки за текстовим описом.

???? Today we’re sharing details about AudioCraft, a family of generative AI models that lets you easily generate high-quality audio and music from text.https://t.co/04XAq4rlap pic.twitter.com/JreMIBGbTF

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 2, 2023