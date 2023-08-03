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Інтернет

Як фотошоп, але з музикою: Meta представила новий сервіс AudioCraft з ШІ

3 Серпня 2023, 14:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Музика
Джерело: Unsplash

Компанія Meta представила новий інструмент для роботи зі штучним інтелектом – AudioCraft. Сервіс здатний генерувати музику та окремі звуки за текстовим описом.

За різні функції відповідають три різні моделі, які лежать в основі сервісу.

Новинка MusicGen використовується для створення мелодій за текстовим описом. Її навчали на понад 20 тис. годин музики, якою володіє Meta.

Друга модель під назвою AudioGen здатна генерувати окремі звуки – користувач вводить текстові параметри. Приміром, цокіт копит або дощ у саду.

EnCodec має технічний функціонал – він забезпечує обробку звуку.

Щоправда, далеко не всі звуки здаються природними – у Meta заявили, що наразі функціонал обмежується мізерним набором даних. Згодом можливості будуть розширюватися.

Компанія Meta робить усе, щоб заявити про себе на ринку сервісів із ШІ. Утім, конкуренти досі на крок попереду. Наприклад, відомий чат-бот ChatGPT став доступним на Android. Примітно, що користувачі iPhone вже оцінили функціонал сервісу ще в травні 2023 року. Поява на новій ОС пов’язана з падінням інтересу до бота і розширенням можливостей конкурентів. Наприклад, Bard від Google.

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Теги
Meta Штучний інтелект
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