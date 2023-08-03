Компанія Meta представила новий інструмент для роботи зі штучним інтелектом – AudioCraft. Сервіс здатний генерувати музику та окремі звуки за текстовим описом.

???? Today we’re sharing details about AudioCraft, a family of generative AI models that lets you easily generate high-quality audio and music from text.https://t.co/04XAq4rlap pic.twitter.com/JreMIBGbTF — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 2, 2023

За різні функції відповідають три різні моделі, які лежать в основі сервісу.

Новинка MusicGen використовується для створення мелодій за текстовим описом. Її навчали на понад 20 тис. годин музики, якою володіє Meta.

Друга модель під назвою AudioGen здатна генерувати окремі звуки – користувач вводить текстові параметри. Приміром, цокіт копит або дощ у саду.

EnCodec має технічний функціонал – він забезпечує обробку звуку.

Щоправда, далеко не всі звуки здаються природними – у Meta заявили, що наразі функціонал обмежується мізерним набором даних. Згодом можливості будуть розширюватися.

Компанія Meta робить усе, щоб заявити про себе на ринку сервісів із ШІ. Утім, конкуренти досі на крок попереду. Наприклад, відомий чат-бот ChatGPT став доступним на Android. Примітно, що користувачі iPhone вже оцінили функціонал сервісу ще в травні 2023 року. Поява на новій ОС пов’язана з падінням інтересу до бота і розширенням можливостей конкурентів. Наприклад, Bard від Google.